Illertissen

06:30 Uhr

Unternehmen will ganz Illertissen mit schnellem Internet versorgen

Lokal In zwei Jahren könnte die Stadt flächendeckend mit Glasfasernetz versorgt sein. Jetzt muss der Stadtrat entscheiden.

Von Rebekka Jakob

Etwa 4000 Haushalte in Illertissen haben schon eine Internetverbindung mit 500 MBit pro Sekunde. Das ist recht flott. Aber nach wie vor gibt es im Stadtgebiet viele, bei denen die Datenübertragung mit 100 MBit/s nur sehr bescheiden ausfällt. In zwei Jahren könnte sich das ändern und Privathaushalte auch in den Stadtteilen bis zu einem Gigabite Datenrate erhalten. Möglich machen möchte das die Deutsche Glasfaser, ein Unternehmen aus Düsseldorf. Deren Pläne für Illertissen wurden jetzt im Stadtrat vorgestellt.

