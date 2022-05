Warum Run Bike Rock 2022 die Erwartungen der Organisatoren übertrifft

Plus Viel Lob für die dritte Auflage von Run Bike Rock. Was Organisator Ansgar Batzner zum Comeback der Illertisser Laufveranstaltung sagt und welche Pläne die Macher haben.

Wo man am Sonntagmittag im Vöhlinstadion auch hinschaute, überall wurde gelacht, geklatscht und miteinander gefeixt. Mit Medaillen um den Hals wurde für Erinnerungsfotos posiert. Die Sportstätte war für ein paar Stunden ein Hort der Glückseligkeit. Und mittendrin ließen sich auch die Organisatorinnen und Organisatoren von der guten Laune anstecken. Ansgar Batzner bewegte sich tiefenentspannt im Rhythmus der DJ-Musik. Es war ihm in diesem Moment deutlich anzumerken, wie erleichtert er darüber war, dass die dritte Auflage der Illertisser Lauf-Veranstaltung Run Bike Rock erfolgreich über die Bühne ging. Sein kurzes Fazit: "Es war genial!"