Illertissen

„Weltoffenes Illertissen“ erinnert an Persönlichkeiten des Nazi-Widerstands aus der Region

Unter anderem anhand der Biografien von Sophie Scholl, Georg Elser und Fritz Gerlich wurde in Illertissen an das Kriegsende am 8. Mai 1945 gedacht.

Plus Der Zweite Weltkrieg endete am 8. Mai vor 79 Jahren. Aus diesem Anlass hat das Bündnis vor dem Kriegerdenkmal am Martinsplatz eine Kundgebung veranstaltet.

Von Regina Langhans

In Illertissen wurde des am 8. Mai 1945 zu Ende gegangenen Zweiten Weltkriegs gedacht. Das Bündnis für ein weltoffenes, tolerantes und buntes Illertissen hatte einen Lichterzug mit Kundgebung organisiert. Der Auftakt fand im Pfarrsaal von St. Martin beim Film „Als die Nazis an die Macht kamen“ statt. Schon dort herrschte stumme Betroffenheit unter rund 80 Anwesenden. Erst ganz zum Schluss der Aktion gab es Beifall für die Vortragenden und ihre Art der Aufarbeitung samt Warnsignalen in der Gegenwart.

Der Dokumentarfilm mit Originaltitel „Ma Vie Dans L’Allemagne D’Hitler“ von 2017 (Jérôme Prieur) vermochte zu entsetzen. Er basiert auf einer 1939 gestarteten Umfrage der Harvard University unter deutschen Emigranten. Als Zeitzeugen unterschiedlicher politischer Überzeugungen und religiöser Konfessionen berichteten sie von ihrem Leben, nachdem Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde und die Gleichschaltung der deutschen Gesellschaft erfolgte.

