Wenn Männer ihre innere Ruhe suchen - und finden

Plus Der Männerkreis veranstaltet vor Ostern in Illertissen regelmäßig eine Nachtwallfahrt. Sie soll eine Mischung aus Spiritualität und Abenteuer bieten.

Von Armin Schmid

Eine ausgewogene Mischung aus Spiritualität und Abenteuer - und das nur für Männer. Das will die Nachtwallfahrt des Männerkreises bieten, die von Gründonnerstag auf Karfreitag bei Illertissen stattfand. Die Vorzeichen waren herausfordernd: Die Umgebungstemperatur lag bei rund sechs Grad Celsius mit fallender Tendenz, der Himmel war stark bewölkt und die Nacht brach langsam herein. So stellten sich die wettertechnischen Rahmenbedingungen dar. Der Organisator Ralf Diegritz meinte, dass dies so schon in Ordnung gehe. Letztlich gehe es neben der Mischung aus Spiritualität und Abenteuer, auch darum, männliche Mitbürger anzusprechen, die ansonsten keinen Zugang zu kirchlichen Themen haben.

Bei der nächtlichen Wallfahrt von Gründonnerstag auf Karfreitag steht zudem auch der Einstieg in die österlichen Tage im Vordergrund. Rund zwölf Männer haben sich vor der evangelischen Christuskirche eingefunden, um den etwas abenteuerlichen und rund 7,5 Kilometer langen Fußmarsch auf sich zu nehmen. Die erste Etappe führte zur Station am Schlossberg. Von dort aus ließ der Nachthimmel einen letzten Blick auf die bereits komplett im nächtlichen Dunkel liegende Stadt Illertissen zu. Die beiden Organisatoren Ralf Diegritz und Werner Mörwald machten deutlich, dass man mit dem letzten Blick auf die Dächer der Stadt und den Turm von St. Martin auch langsam den Alltag, den Lärm und das geschäftige Treiben hinter sich lassen kann.

