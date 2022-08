Wieder ein Fahrrad in Illertissen geklaut: Die Polizei sucht Zeugen

Unbekannte klauten am Illertisser Bahnhof ein Fahrrad. Das Pedelec stand am Fahrradständer.

In Illertissen hat die Polizei einen Fahrraddiebstahl gemeldet. Das schwarz-rote Pedelec der Marke Fischer stand am Dienstag zwischen 17.30 Uhr und 22.45 Uhr im Bereich des Bahnhofs. Es war am dortigen Fahrradständer abgestellt und versperrt. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (AZ)