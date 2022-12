Illertissen

Xavier de Maîstre spielt sich virtuos in die Herzen des Publikums

Xavier de Maîstre hat in der Kollegskirche in Illertissen 500 Besucherinnen und Besucher mit virtuosem Harfenspiel verwöhnt.

Plus Der Künstler macht auf seiner Harfe einen grandiosen Rundumschlag vom Barock in die Romantik und erfreut in der ausgebuchten Kollegskirche mit Zugaben.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Zum zehnten Mal war Xavier de Maîstre in Illertissen beim Freundeskreis Kultur im Schloss zu Gast. Und noch jedes Mal hat er mit neuen Facetten seines Harfenspiels das von links und rechts der Iller stammende Publikum überrascht. Diesmal bot er einen grandiosen Rundumschlag vom Barock in die Romantik. Schon deswegen spannend, weil die Werke nicht für Soloharfe komponiert wurden. Die Kollegskirche mit Platz für 500 Menschen war ausverkauft und der Künstler dankte für den nicht nachlassenden Applaus mit drei Zugaben.

