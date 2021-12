Zu viel Schnee: Dachteile drohen in Illertissen auf Gehweg zu stürzen

Durch die Last des nassen Schnees wird ein Dach beschädigt. Ein Holzbalken löst sich halb und hängt gefährlich über dem Gehweg. Die Feuerwehr schreitet ein.

Das hätte schlimm enden können: Die Schneelast der vergangenen Tage hatte bei einem Geschäftshaus am Illertisser Marktplatz einen mit dem Schneefanggitter verbundenen Holzbalken so weit zerstört, dass der Balken am frühen Sonntagabend in gefährlicher Position über dem Gehsteig hing.

So wurde die Feuerwehr Illertissen alarmiert, die mit der Drehleiter und einem weiteren Einsatzfahrzeug anrückte. Vom Korb der Drehleiter aus wurde der Balken abgesägt und entfernt sowie der restliche Schnee hinter dem Gitter beseitigt, sodass keine Gefahr mehr bestand. Nach einer halben Stunde war der Einsatz beendet. (wis)