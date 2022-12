Jahresrückblick 2022

vor 35 Min.

Der Markt Buch wächst weiter und verändert sich

Plus Die Einwohnerzahl von Buch und seinen Ortsteilen hat sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Deshalb wird ein weiterer Kindergarten benötigt.

Von Claudia Bader Artikel anhören Shape

Der Markt Buch wächst und entwickelt sich weiter. Laut Bürgermeister Markus Wöhrle wurden in den Jahren 2019 bis 2022 in den Ortsteilen Buch, Obenhausen, Gannertshofen, Ritzisried, Christertshofen, Dietershofen, Rennertshofen, Nordholz und Ebersbach doppelt so viele Geburten wie Sterbefälle verzeichnet. Damit habe sich die Einwohnerzahl um 6,5 Prozent auf mehr als 4200 erhöht. Gründe für diese Entwicklung sind unter anderem die verkehrsgünstige Lage, das Angebot an Arbeitsplätzen und die gute Infrastruktur sowie die stetige Ausweisung von neuen Wohnbauflächen in der Marktgemeinde. Das bringt deutlich sichtbare Veränderungen mit sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen