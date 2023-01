Vorfahrt missachtet: Unfall auf Kreuzung bei Jedesheim

Weil ein Autofahrer die Vorfahrt missachtet, stoßen am Donnerstag nahe Jedesheim zwei Autos zusammen. Drei Menschen werden leicht verletzt, die Autos haben Totalschaden.

Drei Leichtverletzte und zwei Autos mit Totalschaden sind die erste Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag kurz vor 17 Uhr nahe des Illertisser Stadtteils Jedesheim ereignet hat. Auf der oberen Kreuzung zwischen der Staatsstraße 2018 (Autobahnzubringer) und der St 2031 (Memminger Straße) sind zwei Autos zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen an er Unfallstelle war ein Fahrzeug bei grüner Ampel von Dietenheim kommend geradeaus in Richtung Autobahn unterwegs.

Ein von dort her entgegenkommender Autofahrer missachtete laut Polizei aber dessen Vorfahrt und wollte, ebenfalls bei grüner Ampel, aber auch bei gelber Warnleuchte, nach links auf die Abfahrt zur Memminger Straße abbiegen. Die beides Autos stießen zusammen, drei Insassen wurden leicht verletzt.

Die Feuerwehren Illertissen und Jedesheim sicherten die Unfallstelle ab und lenkten den dichten Feierabendverkehr in die richtigen Bahnen. Ein Notarzt und die Besatzungen von zwei Rettungswagen kümmerten sich um die Verletzten. (wis)