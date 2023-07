Kellmünz

18:00 Uhr

Wasserwacht Illertissen passt künftig am Kellmünzer See auf

Ein Streifendienst durch die Wasserwacht Illertissen wird am Kellmünzer See künftig für schnelle Hilfe bei Badeunfällen sorgen.

Plus Momentan dauert es bis zu 20 Minuten, bis im Falle eines Notfalls Hilfe an den See kommt. Das soll sich ändern - allerdings nicht mehr in der aktuellen Saison.

Im Bereich des Naherholungsgebiets Kellmünzer See wird es künftig einen Streifendienst der Wasserwacht Illertissen geben. Während der letzten Sitzung hat der Kellmünzer Marktgemeinderat durch die Bezuschussung eines hierfür erforderlichen Fahrzeugs den Weg freigemacht. Im Notfall sind die Retter dann deutlich schneller vor Ort als bisher.

Anlass für die Änderung ist, dass die Wasserwacht durch personelle Umbesetzungen bei der Besetzung der Wasserrettungsstationen in Zukunft wieder einen regelmäßigen Wachdienst mit Badeaufsicht am Filzinger See einsetzten kann. Bereits Ende Juni hatte der Marktgemeinderat über das Thema diskutiert und mögliche Varianten erläutert. Die dortige Wasserrettungsstation wird dabei künftig in den Monaten Juni, Juli und August an Samstagen von 13 bis 18 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr besetzt. Mit der Badesaison 2023 könnte das Naherholungsgebiet Kellmünzer See in das Einzugsgebiet der Wasserrettungsstation Filzinger See integriert werden. In diesem Zusammenhang ist auch ein Streifendienst im Bereich des Kellmünzer Sees möglich.

