Feuerwehren Kettershausen und Babenhausen fusionieren früher zusammen

Plus Der Zusammenschluss ist seit Langem geplant, wegen einer Anschaffung wird er vorgezogen. Der Termin für die Wahl eines gemeinsamen Kommandanten steht nun fest.

Eigentlich war der Zusammenschluss der Freiwilligen Feuerwehren Kettershausen und Bebenhausen für das Jahr 2026 geplant. Bei der kürzlich stattgefundenen Dienstversammlung stimmte die Freiwilligen Feuerwehr Kettershausen nun einhellig für eine frühzeitige Fusion mit der Feuerwehr Bebenhausen. Diese hatte bereits Ende Januar bei ihrer Dienstversammlung die entsprechende Entscheidung getroffen. Der vorgezogene Zusammenschluss hat einen Grund.

Die Wehren fassten den Entschluss zur vorzeitigen Fusion wegen der gemeinsamen Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW). Dieser wird im Feuerwehrgerätehaus in Kettershausen parken und mit den beiden anderen Fahrzeugen aus den jeweiligen Standorten ausrücken.