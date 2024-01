Darf der geplante Solarpark beim Ortsteil Flüssen erweitert werden?

Plus Nördlich des Tafertshofer Ortsteils Flüssen ist ein Solarpark geplant. Den Grundsatzbeschluss gibt es bereits, jetzt wird über eine Erweiterung diskutiert.

Die Firma Vensol Neue Energien GmbH aus Babenhausen plant eine Photovoltaik-Freiflächenanlage in der Gemeinde Kettershausen. Entstehen soll der Solarpark nördlich des Tafertshofer Ortsteils Flüssen. Den Grundsatzbeschluss für den Bau der Anlage mit einem Geltungsbereich von fünf Hektar hatte der Gemeinderat bereits im September vergangenen Jahres gefasst. Nun soll der Park in Richtung Osten um eine Fläche von 3,7 Hektar vergrößert werden. Diese Erweiterung sorgte für regen Meinungsaustausch im Gemeinderat.

Wesentliche Punkte der Diskussion waren die Lage der Erweiterungsfläche und der Stromspeicher. Manche Gremiumsmitglieder sahen einen Widerspruch zu den festgelegten Kriterien. Einen Katalog mit solchen Kriterien, die als Leitfaden und Entscheidungsgrundlage zur Errichtung von Freiflächen-PV dienen sollen, hatte die Gemeinde im Sommer 2023 zusammengestellt. Ein Punkt ist unter anderem der Abstand von Anlagen zu Wohnbebauungen. Dieser soll mindestens 250 Meter betragen. Abweichungen soll es hiernach nur mit schriftlicher Einwilligung des Grundstückeigentümers beziehungsweise der Grundstückseigentümerin geben. Sollte der Solarpark auf insgesamt 8,7 Hektar vergrößert werden, wäre dieser Abstand zu der kleinen Tafertshofer Siedlung Gangwalden nicht mehr gegeben.