Feldscheune brennt bei Flüssen ab

In dem Ketterhauser Ortsteil fängt wohl ein Heuballen in dem Stadel Feuer, sämtliche Geräte werden zerstört. Die Feuerwehr verhindert, dass auch der Wald Schaden nimmt.

Ein Feldstadel hat am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Nähe des Kettershauser Ortsteils Flüssen gebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehren brannte das Gebäude bereits lichterloh, sodass laut Polizeibericht nur noch ein kontrolliertes Abbrennen möglich war. In der Scheune, die auf einer abgemähten Wiese stand, lagerten demnach landwirtschaftliche Geräte sowie Heuballen. Durch den Brand wurden der Stadel und das Inventar vollständig zerstört. Zudem wurden die Flammen durch die lang anhaltende Trockenheit und den böigen Wind noch schneller verbreitet.

Die Feuerwehren aus Babenhausen, Kettershausen, Tafertshofen, Deisenhausen und Buch verhinderten jedoch, dass das Feuer auf einen nahegelegenen Wald überging. Wie die Polizei mitteilt, musste das zur Brandbekämpfung nötige Löschwasser unter anderem in Güllefässern transportiert werden. Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte der verschiedenen Wehren vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Memmingen geht derzeit davon aus, dass sich ein Heurundballen selbst entzündet und dadurch den Brand ausgelöst hat. Der Schaden beträgt rund 15.000 Euro. (AZ)