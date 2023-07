150 Jahre Hilfsbereitschaft: So feiert die Feuerwehr ihr großes Jubiläum

Plus Die Feuerwehr Kettershausen feiert am 29. und 30. Juli ihr 150-jähriges Bestehen. Zum Programm gehören auch ein großer Umzug und eine Oldtimer-Ausstellung.

Feuerwehren leisten Hilfe zu jeder Tages- und Nachtzeit, bei jedem Wetter und an allen Tagen des Jahres. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Kettershausen basiert diese Hilfsbereitschaft auf einer inzwischen 150-jährigen Geschichte. Grund genug, dieses bemerkenswerte Gründungsjubiläum am 29. und 30. Juli groß zu feiern.

„Die Frw Feuerwehr Kettershausen, Bezirksamt u. Feuerwehr Bezirks Illertißen, wurde von Mitgliedern der Gemeinde Kettershausen, im Jahre 1873 gegründet.“ So lautet der Originaltext auf der ersten Seite im „Stamm-Buch“ der Freiwilligen Feuerwehr Kettershausen. Die Datierung beginnt hier allerdings bereits 1872, wo vermutlich vorbereitende Treffen stattfanden. Im März 1873 formierte sich die Wehr, und am 3. April 1873 fand die erste Generalversammlung statt. Xaver Nehmer, damals Bürgermeister, wurde zum Vorstand und Martin Amann zum Kommandanten gewählt. Mit 64 Mann hatte die neu gegründete Feuerwehr gleich zu Beginn eine stolze Mitgliederzahl.