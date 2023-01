Mehr als 20 Gruppen beteiligen sich am Gaudiwurm in Kettershausen

Nach der Corona-Zwangspause zieht die bunte Parade am 28. Januar wieder durch Kettershausen. Anschließend spielt auf der Dorfplatz-Gaudi die Musik.

Bunt und närrisch geht es am kommenden Wochenende in Kettershausen zu: Der Gaudiwurm schlängelt sich wieder durch den Ort. Nach der Corona-Zwangspause wird er sich am Samstag, 28. Januar, ab 15.30 Uhr die Steige herunter und weiter zum Festplatz bei der Gemeindehalle bewegen. Faschingsfreundinnen und -freunde aus Kettershausen und der Umgebung dürfen sich auf die mittlerweile achte Auflage der beliebten Parade freuen.

Wer möchte, kann danach noch weiterfeiern. Bei der anschließenden närrischen Dorfplatz-Gaudi ist im Freien sowie im großen beheizten Barzelt bis tief in die Nacht hinein einiges geboten. Der Eintritt ist frei.

Die Parade in Kettershausen ist jedes Jahr ein Stückchen gewachsen

Als Auftakt und gleichzeitig Höhepunkt der fünften Jahreszeit in der Region wurde der Gaudiwurm im Jahr 2014 vom Pfeifen-Club (PFC) Bebenhausen aus der Taufe gehoben. Bis zum ersten Corona-Lockdown im Jahr 2020 ist die bunte Parade jedes Jahr ein Stückchen gewachsen und hat unzählige Besucherinnen und Besucher ins Dorf gelockt. Bisher haben sich mehr als 20 Fußgruppen, vorwiegend aus dem näheren und weiteren Umkreis, zur Teilnahme am größten Faschingsumzug in der Umgebung angemeldet, wie PFC-Vorsitzender Tobias Schedel verrät.

Die närrischen Gruppen werden den Besucherinnen und Besuchern am Straßenrand mit den verschiedensten Kostümen und Leitsprüchen nicht nur bunte Farbtupfer bieten, sondern auch für eine ausgelassene Stimmung sorgen. Mit dabei sind wieder die Mädchen und Buben des Kindergartens und der Grundschule sowie verschiedene Vereine aus Kettershausen und seinen Ortsteilen. Nicht fehlen darf natürlich die Faschingsgarde Ah-Lonia. Als Höhepunkte der anschließenden Dorfplatz-Gaudi werden Guggenmusiken zünftig aufspielen. Das Team des PFC kümmert sich in bewährter Weise um die Verpflegung.