Nach Angriff in Kettershausen: Opfer ist verstorben

In Kettershausen hat ein 25-Jähriger seinen Onkel attackiert. Drei Wochen später stirbt der 66-Jährige, wohl aber nicht an den erlittenen Verletzungen.

Ein 66 Jahre alter Mann, der am 23. Januar Opfer eines Gewaltdeliktes in Kettershausen wurde, ist drei Wochen nach dem Vorfall verstorben. Wie die Polizei mitteilt, haben Angehörige den Mann am Montag leblos im Bett seiner Wohnung gefunden. Bei einem gewaltsamen Übergriff durch seinen 25 Jahre alten Neffen hatte der 66-Jährige am 23. Januar schwere Kopfverletzungen erlitten. Diese haben aber wohl nicht zum Tod des Mannes geführt.

Dem Polizeibericht zufolge ergab eine von der Staatsanwaltschaft Memmingen angeordnete Obduktion des Leichnams keine Anhaltspunkte für einen Zusammenhang des Versterbens mit den Verletzungen, die der Mann im Verlauf der Attacke am 23. Januar erlitten hatte. "Als Todesursache wurde eine innere Ursache festgestellt", teilt die Kriminalpolizei Memmingen mit. Hinweise für eine Fremdeinwirkung, die zum Tod geführt haben könnte, ergaben sich für die Ermittler bislang ebenfalls nicht.

Die Polizei nahm den Neffen nach der Tat in Kettershausen fest

Wie berichtet, suchte der 25-Jährige an dem Tag im Januar gegen 3.20 Uhr das Haus seines Onkels auf. Der 66-Jährige schlief zu diesem Zeitpunkt. Zwischen den beiden Männern kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, der 66-Jährige erlitt dabei erhebliche Kopfverletzungen. Die Polizei vermutete, dass Familienstreitigkeiten und Geldforderungen Grund für die Attacke gewesen seien.

Der Verletzte konnte selbst einen Notruf absetzen, nachdem der 25-Jährige das Haus verlassen hatte. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die herbeigerufenen Polizeibeamten trafen den 25-Jährigen zu Hause in alkoholisiertem Zustand an und nahmen ihn fest. Wegen des Verdachts der versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung und der gefährlichen Körperverletzung kam der Mann in Untersuchungshaft. (AZ)