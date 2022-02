Neue Streuobstwiese in Kettershausen: Hier sollen einmal alte Sorten reifen

Plus Offiziell ist das Modellprojekt "Marktplatz der biologischen Vielfalt" beendet. Doch Kettershausen bleibt am Ball - zum Beispiel beim Thema Streuobstwiesen.

Sie haben klangvolle Namen: Prinz-Albrecht-Apfel, Alkmene-Apfel oder auch Gellerts Butterbirne heißen die Sorten auf der neuen Streuobstwiese der Gemeinde Kettershausen. Die Pflanzaktion fand im Rahmen des Modellprojekts "Marktplatz der biologischen Vielfalt" statt. Zwar wurde das bayernweite Projekt selbst zum Ende des Jahres 2021 formal abgeschlossen. Doch es soll nachhaltig weiterwirken. "Nach der Erstellung und dem Beschluss der Biodiversitätsstrategie im Gemeinderat liegt der Fokus der Gemeinde Kettershausen nun auf der Umsetzung", sagt Bürgermeister Markus Koneberg.