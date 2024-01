Kettershausen/Regensburg

Nach "Die Höhle der Löwen": Wo steht das Start-up Naschnatur heute?

Plus Von der kleinen Küche in Kettershausen ins Fernsehstudio: 2022 haben Andrea Schlumpp und Markus Smarzoch ihre "Nice Tarts" im TV vorgestellt. Was danach kam.

Von Sabrina Karrer

Die Kameras sind auf Andrea Schlumpp und Markus Smarzoch gerichtet. In der Fernsehsendung " Die Höhle der Löwen" pitchen sie um einen Deal mit einem der Investoren, die vor ihnen sitzen. Mit Leidenschaft werben sie für ihre Idee - die "Nice Tarts", vegane Eistörtchen ohne zugesetzten Zucker. Am Ende schlagen sie mit dem Unternehmer Ralf Dümmel ein. Er investiert in das Start-up Naschnatur, das zu diesem Zeitpunkt noch in einer kleinen Küche in Kettershausen produziert. Seit der Ausstrahlung sind mehr als eineinhalb Jahre vergangen. Wo steht das junge Unternehmen heute? Wie hat sich die Zusammenarbeit mit Dümmel weiterentwickelt, als die Kameras aus waren?

Die Gründerin aus Kettershausen arbeitet an einem neuen Produkt

Andrea Schlumpp, aufgewachsen in Au und Kettershausen, und ihr Partner Markus Smarzoch sind viel beschäftigt. Abgesehen von Unterstützung im Vertrieb, stemmen die beiden nach wie vor alles zu zweit. Smarzoch ist im ganzen Bundesgebiet unterwegs und sorgt dafür, dass es die Nice Tarts im Handel zu kaufen gibt. Die Produkte von Naschnatur gibt es mittlerweile deutschlandweit in etwa 800 Bio- und Supermärkten. "Vor Kurzem haben wir die ersten Rewe-Märkte in Bayern beliefert", berichtet Andrea Schlumpp.

