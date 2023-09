Kettershausen

"Solar kann starten": Gemeinderat fasst Grundsatzbeschluss für zwei PV-Anlagen

Plus Bei Zaiertshofen und Tafertshofen sind PV-Anlagen geplant. Werden sie realisiert, wollen die Betreiber Bürgerbeteiligungsmodelle und Bürgerstromtarife anbieten.

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Kettershausen fasste das Gremium die Grundsatzbeschlüsse zu zwei Freiflächen-Photovoltaik (PV)-Anlagen. „Solar kann starten“, kommentierte Bürgermeister Markus Koneberg, nachdem die erste Entscheidung für das geplante Vorhaben bei Zaiertshofen einstimmig gefallen war. Eine weitere Freiflächen-PV-Anlage bei Tafertshofen fand im Gemeinderat mehrheitliche Zustimmung.

Beide Vorhaben wurden im Gemeinderat in der Vergangenheit bereits vorgestellt und nun nochmals erläutert. Bei Zaiertshofen wollen die Projektpartner Energy Heros GmbH und Solea AG aus Plattling eine Solaranlage errichten. Wie Michael Draxler, Geschäftsführer von Energy Heros, erklärte, wurde die Fläche vergrößert und umfasst jetzt neben der Flurnummer 263 auch das Nachbargrundstück mit der Nummer 264. Die Fläche liegt südlich des Kettershauser Ortsteils Zaiertshofen - mit einem Geltungsbereich von 5,4 Hektar (vorher 2,3 Hektar) und einer errechneten Stromerzeugung von 5,2 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Laut Draxler so viel grüner Strom wie rund 1.950 dreiköpfige Familien im Jahr verbrauchen. „Die Gemeinde wird energieautark“, fügte er hinzu. Durch die Registrierung des Solarparks verbleibe die komplette Gewerbesteuer in der Kommune. Ein Batteriespeicher mit einem Megawatt ist vorgesehen. Die Fläche befindet sich in keinem EEG-förderfähigem Gebiet.

