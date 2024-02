Kirchhaslach

Jetzt geht es der Greimeltshofer Straße an den Asphalt

Die Greimeltshofer Straße in Kirchhaslach wird in diesem Jahr saniert. Links im Bild: der Mühlbach.

Plus Eine zentrale Straße in Kirchhaslach ist in keinem guten Zustand. Das soll sich nun ändern. Im Zuge der Arbeiten wird etwas sogar ganz aus dem Ortsbild verschwinden.

Von Sabrina Karrer

Die Planung fing schon vor mehreren Jahren an, heuer soll es endlich soweit sein: die Greimeltshofer Straße in Kirchhaslach wird saniert. Nach Ostern, so Bürgermeister Franz Grauer, sollen die Arbeiten starten. Nicht nur Risse im Asphalt und geflickte Stellen sollen an dieser Stelle verschwinden. Das Ortsbild wird sich auch anderweitig verändern.

"Die Straße ist einfach kaputt. Sie droht in den Bach zu kippen", schildert Grauer die aktuelle Situation. Neben der Greimeltshofer Straße fließt der Mühlbach. Eine Sanierung ist seit langem geplant, unsere Zeitung berichtete 2015 erstmals über das Vorhaben. Doch die Umsetzung zog sich aus verschiedenen Gründen hin, zuletzt wegen voller Auftragsbücher im Baugewerbe. "Wir wollten sie eigentlich schon im Sommer richten, aber haben keine Firma bekommen", erklärt Grauer. Im November habe die Gemeinde deshalb eine neue Auftragsausschreibung gestartet - nun mit Erfolg.

