Schwerer Unfall in Kirchhaslach: Zwei Menschen werden verletzt

Ein Autofahrer übersieht in Kirchhaslach einen anderen Wagen. Beide Fahrzeuge stoßen zusammen, die Unfallbeteiligten werden danach ins Krankenhaus gebracht.

Auf der Babenhauser Straße in Kirchhaslach sind am Samstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 62 Jahre alte Frau mit ihrem Wagen auf der Straße ortseinwärts. Ein 30-jähriger Autofahrer, der von der Haseltalstraße geradeaus weiter in die Greimeltshofer Straße fahren wollte, übersah die Vorfahrtsberechtigte und verursachte dadurch die Kollision. Beide Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. An beiden Autos entstand laut Polizeibericht ein wirtschaftlicher Totalschaden, der auf ungefähr 17.000 Euro geschätzt wird. (AZ)