Betrunkene Fahrerin prallt gegen Hydranten, Zaun und Baum

Mit überhöhter Geschwindigkeit ist eine 37-Jährige am Dienstagmorgen durch Klosterbeuren gefahren. Das ging nicht gut aus.

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall in Klosterbeuren am Dienstagmorgen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ging gegen 7.20 Uhr eine Unfallmitteilung ein. Vor Ort trafen die Beamten eine 37-jährige Autofahrerin an. Diese war auf der Dorfstraße gefahren und aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im Kurvenbereich zur Abzweigung im Blumenweg auf die Gegenfahrspur geraten.

Im weiteren Verlauf stieß sie mit ihrem Auto gegen einen Hydranten, einen Zaun und prallte letztendlich gegen einen Baum. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass die Frau deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Den Führerschein stellten sie noch vor Ort sicher. (AZ)