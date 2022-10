Der Artenschutz kommt im Roggenburger Forst nicht unter die Räder

Plus Schon bevor die Baumaschinen für den Straßenausbau anrücken, erhalten Tiere im Roggenburger Forst neue Quartiere. Diese Maßnahmen lohnen sich.

Es wird häufig geschimpft über die Europäische Union. Sinnlose Vorgaben, Bürokratismus, strenge Vereinheitlichung - so lauten Vorbehalte gegenüber Regeln, welche die EU ihren Mitgliedsländern überstülpt. Die sogenannten CEF-Maßnahmen (continous ecological functionality; auf Deutsch: dauerhafte ökologische Funktion) sind jedoch kein unnötiges Konstrukt, sondern sinnvolle Maßnahmen zum Schutz der Natur. Das zeigt sich beispielhaft an den jüngsten Maßnahmen im Roggenburger Forst.