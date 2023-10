Strittiges Bauprojekt: Bitte mehr Entgegenkommen in Zeiten wie diesen

Plus Die Firma Vensol Neue Energien möchte in Babenhausen bauen. Doch der Marktrat schiebt den Plänen so, wie sie sind, einen Riegel vor. Zu unrecht.

Fachkräftemangel, Rezession, Wohnraumnot. Es vergeht kein Tag, an dem diese Worte nicht in der Berichterstattung unserer Redaktion auftauchen. Da sollte die Nachricht, dass ein hiesiges Unternehmen floriert, in seinen Standort investieren und neue Arbeitsplätze schaffen will und, dass neue Wohnungen entstehen sollen, eigentlich eine wohltuende Abwechslung sein. Das würden natürlich auch die Babenhauser Markträtinnen und Markträte so unterschreiben. Aber in der Praxis gestaltet sich die Sache bisweilen etwas schwieriger.

Die Firma Vensol Neue Energien hat vor, im Ortskern von Babenhausen ein Bürogebäude zu bauen. Nebenan sollen zwei Wohnblöcke entstehen. Was der Mehrheit im Marktrat daran nicht gefällt, sind die geplanten drei Geschosse und Flachdächer, die aus ihrer Sicht nicht ins Ortsbild passen. Die Bauherren sollen umplanen, finden sie. Das wiederum gefällt den Bauherren nicht, die ihr Projekt verständlicherweise möglichst effizient ausgestalten möchten. Sie wollen nun erst einmal überdenken, ob der Markt Babenhausen ihnen unter diesen Voraussetzungen überhaupt eine Perspektive bieten kann.

