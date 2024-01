Die Termine fürs Christbaumsammeln 2024 im Kreis Neu-Ulm in der Übersicht

Wohin mit dem Christbaum? Wann und wo in welchem Ort in diesem Jahr im Kreis Neu-Ulm jeweils die Bäume eingesammelt oder abgeholt werden, erfahren Sie hier.

Weihnachten ist vorüber, das neue Jahr 2024 hat begonnen. Die wenigsten lassen ihren Christbaum bis zum offiziellen Ende der Weihnachtszeit an Lichtmess Anfang Februar in der Wohnung stehen. Schließlich werden die Bäume auch schon vorher eingesammelt oder können an bestimmten Orten abgegeben werden. Wann und wo genau im Landkreis Neu-Ulm, das erfahren Sie in diesem Übersichtsartikel. Fehlt ein Termin? Dann melden Sie ihn bitte per E-Mail an redaktion@nuz.de - vielen Dank!

In Buch sammelt die Jugendfeuerwehr die Christbäume

Die Jugendfeuerwehr Buch/Christertshofen übernimmt die Christbaumsammlung in Buch am Samstag, 13. Januar. Ab 9 Uhr werden im Ortsgebiet die Bäume auf Spendenbasis abgeholt, die gut sichtbar Richtung Straße/Gehweg bereitgestellt werden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Spenden können gut sichtbar an den Baum gehängt werden.

Wohin mit dem Christbaum in Elchingen? Das sind die Termine für 2024

In den Ortsteilen von Elchingen erfolgt die Christbaumabfuhr an folgenden Terminen: in Oberelchingen und Unterelchingen am Donnerstag, 11. Januar - in Thalfingen am Freitag, 12. Januar. Es wird darum gebeten, die Bäume jeweils ab 7 Uhr gut sichtbar am Straßenrand bereitzustellen. Christbäume aber auch am Wertstoffhof in Oberelchingen abgegeben werden.

In Holzheim sammelt die Feuerwehr die Christbäume ein

Am Samstag, 13. Januar, werden ab 8.30 Uhr alle Christbäume von der Freiwilligen Feuerwehr in Holzheim und Neuhausen eingesammelt. Es wird gebeten, den Christbaum-Schmuck, insbesondere Lametta und Dekoration vollständig vom Baum zu entfernen. Die abzuholenden Bäume sollen gut sichtbar an den Straßenrand gestellt werden.

Sammelstellen für Christbäume in Illertissen

Im Kernstadtgebiet Illertissen und in Betlinshausen übernimmt die Christbaumabfuhr in diesem Jahr wieder die Firma Knittel, in Au und Dornweiler sammelt die Jugendfeuerwehr aus Au, in Jedesheim die örtliche Feuerwehr und in Tiefenbach die Fußballjugend. . Die Sammlungen finden wie folgt statt: In Au, Dornweiler, Jedesheim und Tiefenbach am Samstag, 13. Januar, ab 9 Uhr, in Illertissen West und Betlinshausen am Montag, 8. Januar, ab 7 Uhr. In Illertissen Ost wird am Dienstag, 9. Januar, ab 7 Uhr gesammelt.

Ausgediente Christbäume aus dem Stadtgebiet, an denen der Christbaumschmuck und sämtliches Lametta entfernt wurden, können auch zur zentralen Kompostieranlage beim Wertstoffhof im Stadtteil Au zu den normalen Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag 14 bis 17 und Samstag 9 bis 15 Uhr) angeliefert werden.

Die Bäume müssen von sämtlichem Baumschmuck und Lametta befreit werden und rechtzeitig am Fahrbahn- oder Gehwegrand zur Abholung bereitzustellen. Außerdem würden die sammelnden Vereine und Organisationen sich über eine kleine freiwillige Gabe als Anerkennung für ihre Arbeit freuen.

Christbaumsammlung in Nersingen am Samstag, 13. Januar 2024

In Nersingen werden laut Abfallkalender die Christbäume am Samstag, 13. Januar, gesammelt. In Straß macht das zum Beispiel die Feuerwehr. Sie bittet, die abgeschmückten Bäume bis 8.30 Uhr gut sichtbar an den Straßenrand zu stellen. Die Jugendfeuerwehr wird zeitgleich Spenden einsammeln.

Wann in der Stadt Neu-Ulm und ihren Stadtteilen die Bäume gesammelt werden

In Neu-Ulm werden die Weihnachtsbäume am Donnerstag, 11. Januar, in folgenden Stadtteilen gesammelt: Holzschwang, Hausen, Jedelhausen, Reutti und Steinheim. Am Freitag, 12. Januar, erfolgt die Abfuhr in Finningen, Offenhausen, Ludwigsfeld mit Wiley Süd, Gerlenhofen, Schwaighofen und Stadtmitte. Letzter Abfuhrtag ist am Samstag, 13. Januar, für die Stadtteile Pfuhl und Burlafingen. Hier sammeln die Vereine. Die Bäume müssen am Abfuhrtag ab 7 Uhr vollständig abgeschmückt zur Abholung bereitliegen. Die Stadtverwaltung bittet darum, die Bäume frühestens am Abend vor dem Abfuhrtag herauszulegen.

In Roggenburg wird der Christbaum verbrannt und nicht gesammelt

In Roggenburg gibt keine Christbaumsammlung. "Wir sind auf dem Land. Bei uns geht der Christbaum durch den Kamin", scherzt Bürgermeister Mathias Stölzle. Bürgerinnen und Bürger können den Baum aber auch auf dem Wertstoffhof zu den üblichen Öffnungszeiten abgeben.

Sammelstellen für Christbäume in Vöhringen

In Vöhringen können die Bürgerinnen und Bürger am Samstag, 13. Januar, bis spätestens 9 Uhr ihre abgeschmückten Weihnachtsbäume sowie altes Tannenreisig zu denSammelplätzen bringen. Die Tannenbäume dürfen auf gar keinen Fall mehr mit Dekorationsartikeln, wie Christbaumkugeln, Lametta, Lichterketten und derhleichen behängt sein. Baumschnitt und Gartenabfälle haben ebenfalls nichts an den Sammelstellen verloren“. Darauf weist Laura Fröhlingsdorf, zuständig für Natur und Umweltbelange bei der Stadt Vöhringen, ausdrücklich hin.

Das sind die Christbaum-Sammelstellen in Vöhringen: Lindenstraße bei den Wertstoffcontainern, Rue de Vizille/Ecke Mittelstraße auf der Blumenwiese Richtung Stadtmitte, Sperberweg an der Turnhalle der Grundschule (Nordseite), Ulmer Straße auf dem Parkplatz gegenüber Friedhof, Blumenstraße/Bachgasse auf der Grünanlage am Mühlbach, Bahnhofstraße auf dem Parkplatz in der Alten Poliere, Bei der Ölmühle/Ecke Schleifweg auf dem Parkplatz gegenüber Friedhof, Brandstraße/Sportparkstraße auf dem Bolzplatz südlich der Brandstraße, Berliner Ring/Münchener Straße bei den Wertstoffcontainern, Schrankenweg auf der Pflasterfläche am Lärmschutzwall beim Bahnübergang. In Illerzell sind die Sammelstellen in der Mühlbachstraße am Kinderspielplatz, in der Wiesentalstraße: am Kinderspielplatz und Zum Sportplatz auf der Funkenfeuer-Wiese. In Illerberg/Thal können die Bäume im Sandbergweg bei den Wertstoffcontainern hinter dem Sportheim, im Hof Witzighauser Straße 25 sowie an der Ecke Unterer Weiherstraße/Fichtenweg unter der Linde abgegeben werden. Alle Sammelstellen sind beschildert.

Außerdem ist die Entsorgung abgeschmückter Christbäume jederzeit auch auf der Kompostieranlage „Birkach“ zu den bekannten Winter-Öffnungszeiten möglich.

Sammelstellen für Christbäume in Weißenhorn

Im Stadtgebiet Weißenhorn und in sämtlichen Stadtteilen werden am Montag, 8. Januar, die Christbäume durch eine von der Stadt beauftragte Firma eingesammelt. Bei schlechtem Wetter (Schneefall, starke Winde) kann sich der Ablauf der Sammelaktion etwas verzögern. Die Christbäume sollten jedoch erst am 8. Januar und keinesfalls schon am Wochenende zuvor bereitgestellt werden. Zu beachten wäre auch, dass nur Christbäume eingesammelt werden, keine Adventskränze, Gestecke und anderes Material.

Die Weihnachtsbäume sollten ohne jeglichen Christbaumschmuck an möglichst zentralen Plätzen in den Wohngebieten (beispielsweise Wendeplatte, Parkbucht, Verkehrsinsel) gesammelt abgelegt werden, um die Sammlung nochmals deutlich zu vereinfachen. Wer diesen Termin verpasst hat, kann seinen Baum selbst über den Wertstoffhof zu den üblichen Öffnungsterminen entsorgen. Außerdem kann der Christbaum am Samstag, 13. Januar, in der Zeit zwischen 9 und 13 Uhr in der Städtischen Kompostieranlage angeliefert werden.