Ein echter Bauerngarten lockt am Sonntag nach Bellenberg

Zum Tag der offenen Gartentür öffnen wieder grüne Paradiese im Landkreis Neu-Ulm. Ein Vorabbesuch bei Emma und Ludwig Müller macht schon mal neugierig.

Prächtig blühende Blumen, dekorative Sitzecken, hübsch angelegte Wege - und mittendrin viele Menschen: Kreisfachberater Rudolf Siehler rechnet beim Tag der offenen Gartentür am Sonntag, 25. Juni, von 10 bis 17 Uhr wieder mit Hunderten von Interessenten, die erlaubterweise neugierige Blicke in fremde Gärten werfen wollen. Jedenfalls hat er das Ehepaar Müller in Bellenberg, In der Halde 2, diesbezüglich schon mal vorgewarnt. Die beiden laden zur Besichtigung ihres original angelegten Bauerngartens sowie des hinter dem Haus befindlichen zertifizierten Naturgartens ein. Insgesamt beteiligen sich im Landkreis Neu-Ulm sechs Gärten an der vom Kreisverband für Gartenbau und Landespflege organisierten Aktion.

Der dem Wohnhaus vorgelagerte Bauerngarten von Emma, 67, und Ludwig Müller, 69 Jahre, spiegelt ihren Idealismus wider. Denn einen Bauernhof gebe es an der Stelle schon lange nicht mehr, erzählen die beiden. Lediglich das putzige, eingewachsene Nebengebäude weiter hinten erinnert an alte Zeiten. Es dient zur Aufbewahrung von Gartengeräten und ist der absolute Hingucker. Auch das Grundstück mit seinen 1500 Quadratmetern ist noch genauso groß, wie das des Bauernhofs damals vor mehr als 100 Jahren.

Die Fläche des Bellenberger Gartens besteht aus vier symmetrischen Feldern

Auf der Suche nach einer angemessenen Gestaltung haben sich die Müllers für den typischen Bauerngarten entschieden. Durch seine Lage an der Straße bildet er einen echten Blickfang. Die Fläche ist in vier symmetrische Felder eingeteilt und von zierlichen Geißblatthecken eingerahmt. Davor war es Buchsbaum, bis die Rabatten dem Buchsbaumzünsler zum Opfer fielen. Für den Gartenmittelpunkt ist ein kleines Rondell ausgespart, typischerweise für einen Brunnen oder auch einen Rosenstock. Bei den Müllers steht ein Kugelbäumchen im Zentrum. In den Beeten wird alles zum Leben notwendige Gemüse angepflanzt: Salat, Kohl, Fenchel, Mangold, Zucchini oder Rote Bete. Am Gartenrand wachsen Flox, Rittersporn, Pfingstrosen.

Am Hauseingang wächst dekorativer Wein. Foto: Regina Langhans

Passend zum schwäbischen Stil auch der Hauseingang an der Südseite mit dekorativem Weinspalier. Im dahinter liegenden Areal wechseln sich dafür offener Rasen und gepflegte Blumeninseln ab: ein naturnaher Garten, wie Emma und Ludwig Müller sagen. Diesen haben sie sich sogar zertifizieren lassen, um etwaigen Kritikern ihrer vermeintlich ungepflegten Flächen etwas entgegenstellen zu können. „Ich war es leid, mich für meinen nicht gemähten Rasen rechtfertigen zu müssen“, sagt Emma Müller und lacht.

In Wahrheit sei es Einstellungssache, verrät Ludwig Müller. „Wir haben viel über Gärten nachgelesen.“ Er ist Erzieher und hat bei der Lebenshilfe gearbeitet, seine Frau war dort ebenfalls Mitarbeiterin. Sie hat ein Faible fürs Töpfern entwickelt und ihre Keramikkunst blitzt zwischen Blumen und Sträuchern hervor. Solange sie berufstätig waren, hatten sie auch weniger Zeit für die Gartenarbeit und ihn schon deshalb in Räume aufgeteilt: mit unterschiedlichen Sitzplätzen, kleiner Streuobstwiese, Hochbeeten, einem Teich, naturbelassenen Flächen und dazwischen immer wieder blühenden Oasen. Überall gestaltet die Natur mit. So hat Ludwig Müller am Teichufer Schilfrohr gepflanzt, der Frauenmantel daneben ist von selbst gekommen. Auch das Wasser haben die Bewohner von alleine besiedelt, und großer Pflege bedarf es nicht mehr. „Die Natur hat ihr Gleichgewicht gefunden“, sagt Müller.

Tag der offenen Gartentür im Kreis Neu-Ulm: Der Rasen wird im hinteren Teil selten gemäht

Auch der selten gemähte Rasen – erstmals sowieso erst im Juni – belohnt die Gartenbesitzer mit immer wieder neuen Wiesenblumen. „Durch mageren Boden kommt die Vielfalt“, weiß Emma Müller. Einmal habe sie eine Fläche mit Saatgut als Blühwiese gestaltet, manche Samen hätten sich ausgebreitet. Nicht fehlen dürfen im Garten eine Totholzecke für Insekten, ein Steinhaufen für Kleintiere sowie der Kompostplatz. Zusammen mit Hornspänen, Alpakadünger, Brennnesseljauche oder auch Schafwolle schaffen sich die Müllers ihren eigenen Dünger, wogegen torfhaltige Blumenerde verpönt ist.

39 Bilder So schön war der Tag der offenen Gartentür 2019 in Pfaffenhofen Foto: Alexander Kaya

„Bei der Torfförderung wird umweltschädliches CO₂ freigesetzt, und die im Handel angebotene Blumenerde beinhaltet zuallermeist Torf“, weiß die Expertin. Weil in ihrem Haus die Enkel ein- und ausgehen, weist der Garten auch Raum für Freizeitaktivitäten auf, mit Schaukel, Sandkasten oder Grillecke. Beide sind Verfechter von Belangen der Natur, doch erstmals bei der offenen Gartentür dabei. Nun sind sie schon gespannt auf ihre Gäste.

Hinter dem Haus lockt ein naturnaher Garten mit vielen Tieren und Blumen. Foto: Regina Langhans

Offene Gartentüren gibt es noch viermal im Raum Nersingen, und zwar mit unterschiedlichen Ansätzen. In der Blumenstraße 36 öffnen Rosa und Friedrich Ziegler die Pforten und präsentieren ihren 1500 Quadratmeter großen romantischen Hausgarten mit vielen alten Sorten. In der „Kleingartenanlage am Buschelbergsee“ am östlichen Ortsrand von Nersingen gewährt Petra Hauptkorn einen Blick in ihre grüne Parzelle. Im Nersinger Ortsteil Oberfahlheim, Akazienweg 20, lockt auf 600 Quadratmetern ein fantastischer Rosengarten mit 170 Sorten von Liane und Josef Vetterl. In unmittelbarer Nähe, Schützenweg 1a, findet sich der Vereinsgarten des Obst- und Gartenbauvereins Fahlheim, Straß, Nersingen. Wieder mit vertreten sind auch die Museumsgärten auf der Jungviehweide in Illertissen sowie der Kreismustergarten in Weißenhorn, Ulmer Straße 31. Mehr Infos zur Aktion gibt es unter gartenbauvereine-schwaben.de.