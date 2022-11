Wann und wo Weihnachtsmärkte 2022 im Landkreis Neu-Ulm stattfinden

Plus Wegen der Corona-Pandemie fanden zuletzt kaum Weihnachtsmärkte statt. Das ist heuer anders. Wann und wo sie im Kreis Neu-Ulm stattfinden - ein Überblick.

Im vergangenen Jahr liefen die Planungen bereits auf Hochtouren - bis dann die Pandemie kurz vor der Eröffnung der ersten Weihnachtsmärkte einen Strich durch die Rechnung machte. Dieses Jahr soll das anders sein. Ein Überblick über die Veranstaltungen in der Region.