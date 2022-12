Roland Hunger war ein Mann des geschliffenen Wortes

Kurz nachdem er sein Mandat niedergelegt hat, ist der engagierte Illertisser Kreisrat gestorben. Ein einschneidendes Erlebnis in der DDR prägte sein politisches Verständnis.

Er war jahrzehntelang außerordentlich stark sowohl beruflich als auch politisch engagiert und wurde dafür von vielen Seiten als exzellenter Fachmann anerkannt: Nun ist Oberstudiendirektor i. R. Roland Hunger vor wenigen Tagen nach schwerer Krankheit im Alter von 73 Jahren gestorben.

Als zweites von vier Kindern einer Arbeiterfamilie wurde er 1949 in Illertissen geboren, wobei ihn das Elternhaus religiös prägte. Diese Einstellung wurde in seinen Jugendjahren noch verstärkt: Zum einen in seiner Schulzeit bis zum Abitur am Kolleg der Schulbrüder und parallel durch zahlreiche Gemeinschaftserlebnisse in der "Katholischen Jungen Gemeinde". Er studierte Philosophie und Theologie, später auch noch Mathematik. So war der Weg zum Schuldienst am Gymnasium vorgezeichnet. Nach seinem Referendariat begannen 34 äußerst fruchtbare Jahre des Wirkens am Vöhringer Illertal-Gymnasium (IGV), wo er von 1977 bis 2011 tätig war. 2004 war ihm die Leitung der Schule übertragen worden. In beharrlichen Verhandlungen erreichte er den Bau eines eigenen Mensa-Gebäudes sowie die Einrichtung einer Ganztagsbetreuung. Hunger hat mit seiner Arbeit das IGV wesentlich geprägt.

Roland Hunger landete unschuldig im Stasi-Gefängnis

Zum erfolgreichen beruflichen Engagement kam aber für Roland Hunger bald auch sein großer Einsatz für Stadt und Landkreis in der Kommunalpolitik. Die Motivation hierfür leitete er wohl auch aus einem Erlebnis in seiner Studentenzeit ab: Gemeinsam mit Kommilitonen unternahm er im Rahmen einer Studienreise in die damals noch geteilte Stadt Berlin einen Tagesausflug in den Ostsektor, dort "Hauptstadt der DDR" genannt. Beim Besuch einer Gaststätte wurde ihm der Personalausweis entwendet. Bei der Grenzkontrolle auf dem Rückweg nach Westberlin wurde er festgenommen und in die Stasi-Haftanstalt Pankow eingeliefert. In tage- und nächtelangen Verhören wurde ihm vorgeworfen, er habe seinen Ausweis an einen Fluchtwilligen verkauft, womit er sich wegen "Beihilfe zur Republikflucht" und "Menschenhandels" strafbar gemacht habe. Erst nach mehreren Wochen konnte er von der Bundesregierung freigekauft werden. Deshalb, so erzählte er später, sei ihm der hohe Wert der freiheitlich-demokratischen Grundordnung noch mehr als zuvor bewusst geworden.

Roland Hunger setzte sich für den südlichen Landkreis ein

Von 1990 bis 2002 war er Mitglied des Illertisser Stadtrates, wobei er wegen seiner scharf geschliffenen Wortbeiträge geschätzt wurde, in denen er aber auch stets Fairness gegenüber Andersdenkenden walten ließ. Ab 2002 vertauschte er den Sitz im Stadtrat mit dem im Kreistag, wo er sich vor allem auch in den vielen Diskussionen um die Krankenhäuser des Kreises stark einsetzte, nicht zuletzt, wenn es um die Belange des südlichen Landkreises ging.

Landrat Thorsten Freudenberger würdigte Hunger gegenüber unserer Redaktion als Kreisrat, der sich stets "akribisch vorbereitet" hatte und "seine Meinung kraftvoll vertrat", wobei er ein "Vorbild an demokratischem Verständnis" gewesen sei.

Eine schwere Krankheit veranlasste ihn vor wenigen Wochen, seinen Rücktritt aus dem Kreistag zu erklären.

Roland Hunger hinterlässt neben seiner Ehefrau Irmgard eine Tochter und zwei Söhne sowie vier Enkelkinder. Am Freitag, 30. Dezember, wird um 10.30 Uhr in der Illertisser St. Martinskirche das Requiem zelebriert, am Ende des Gottesdienstes werden Gedenkansprachen gehalten. Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreise statt.