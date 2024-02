Treffpunkt Museum geht 2024 weiter: Das sind die nächsten Termine

Die Landkreismuseen in Oberfahlheim, Roggenburg, Illertissen und Kellmünz laden mit der Veranstaltungsreihe "Treffpunkt Museum" zum gemeinsamen Entdecken von Kunst und Kultur ein. Das sind die nächsten Termine.

Vor einem Jahr ins Leben gerufen, gibt es auch 2024 wieder den Treffpunkt Museum: Gemeinsam Kunst und Kultur entdecken, sich dabei unterhalten, austauschen und selbst aktiv werden - das ist die Idee dieser Veranstaltungsreihe in den Museen des Landkreises Neu-Ulm, die sich insbesondere an ältere Erwachsene richtet.

Treffpunkt Museum lädt zum selbst kreativ und aktiv werden ein

Bei interessanten und interaktiven Aktionen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spielerisch und unterhaltsam Kunst und Kultur gemeinsam entdecken und selbst kreativ werden, teilt das Landratsamt mit. Ein anschließender, kleiner Imbiss rundet den Vormittag im Museum jeweils ab.

Die vier Kreismuseen mit ihren verschiedenen Sonderausstellungen und Spezialthemen sind Erlebnisort für diese Vormittage. Einmal im Monat findet jeweils in einem der vier Landkreismuseen ein solcher Treffpunkt Museum statt. Die jeweilige Veranstaltung dauert 90 Minuten und ist kostenfrei.

Nächster Treffpunkt im Museum für bildende Kunst in Oberfahlheim

Der nächste Treffpunkt Museum findet im Museum für bildende Kunst in Nersingen-Oberfahlheim am Freitag, 23. Februar von 10 bis 11.30 Uhr statt. Die Anmeldung ist jeweils bis zwei Tage vor der Veranstaltung möglich beim Museumsmanagement unter Telefon 0731/7040 42014 oder per E-Mail an kreismuseen@lra.neu-ulm.de.

Die weiteren Termine im ersten Halbjahr sind am Freitag, 15. März im Bayerischen Bienenmuseum in Illertissen, am Donnerstag, 25. April im Archäologischen Park in Kellmünz, am Freitag, 10. Mai, wieder im Museum für bildende Kunst in Oberfahlheim, am Freitag, 28. Juni im Klostermuseum in Roggenburg, am Donnertag, 25. Juli ist dann wieder der Archäologische Park in Kellmünz an der Reihe und am Freitag, 9. August ist die Veranstaltung Treffpunkt Museum wieder im Bayerischen Bienenmuseum Illertissen zu Gast. Die Veranstaltung findet jeweils von 10 bis 11.30 Uhr statt.

Eine Übersicht aller Museumsveranstaltungen gibt es auch online unter www.landkreis-nu.de/veranstaltungen-landkreismuseen. (AZ)