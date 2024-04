Landkreis Neu-Ulm/Ulm/Unterallgäu

18:00 Uhr

Der Ausbau der lllertalbahn und der Frust eines Pendlers

Plus Auf 884 Minuten Verspätung kommt ein Pendler bei 76 Fahrten. Die Bahn schildert, wie die Planung für den Ausbau der Strecke zwischen Ulm und Memmingen läuft.

Von Sebastian Mayr

Wer mit dem Zug zwischen Illertissen und Memmingen unterwegs ist, braucht je nach Verbindung zwischen 15 und 28 Minuten. Zumindest laut Fahrplan. Jürgen Heldmann hat über fünf Monate hinweg ein Verspätungstagebuch geführt. Die Liste zeigt, dass der Mann aus Illertissen an manchen Tagen länger am Bahnsteig gewartet hat als er unterwegs war. Auf 884 Minuten Zeitverlust bei 76 Fahrten summieren sich die Verzögerungen, das ist beinahe so viel wie zwei volle Arbeitstage zu acht Stunden.

Die Wartezeiten hat Heldmann von Mitte August 2019 bis Mitte Januar 2020 notiert. Abgesehen von einer ICE-Reise nach Frankfurt und zurück und einer Fahrt nach Ulm pendelte er zwischen Illertissen und Memmingen. In diesen Monaten schwankte die monatliche Pünktlichkeit im Dieselnetz Ulm, zu dem die Strecke Ulm–Memmingen gehört, zwischen 76 und 92,2 Prozent. Im Durchschnitt lag sie dort 2019 bei 87,5 Prozent und 2020 bei 93,3 Prozent. Diese Zahlen stammen von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, die den Nahverkehr auf den bayerischen Schienen im Auftrag des Freistaats plant, finanziert und kontrolliert. Im Jahr 2023 lag die Pünktlichkeitsquote der BEG zufolge bei 87,6 Prozent – war also vergleichbar mit jener aus dem Herbst und Winter 2019. Als pünktlich gelten alle Züge, die weniger als sechs Minuten Verspätung haben. Züge, die komplett ausfallen, werden in dieser Statistik nicht berücksichtigt.

