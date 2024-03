Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Haben Sie für dieses Jahr schon Urlaubspläne?

Die Tage werden wärmer, die Lust auf Urlaub wächst. Welche Reisepläne haben die Menschen im Landkreis Neu-Ulm? Wir haben uns umgehört.

Nach der Tagundnachtgleiche am vergangenen Mittwoch, dem astronomischen Frühjahrsbeginn, werden die Abende wieder länger und locken zu Aktivitäten im Freien. Auch die Osterfeiertage versprechen freie Zeit und Erholung. Anlass genug, nach den grauen Wintertagen Urlaubspläne zu schmieden. Damit ließe sich der warmen Jahreszeit womöglich auch schon ein bisschen vorgreifen. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Haben sie schon Urlaubspläne?

Ralph Bossinger aus Illertissen. Foto: Regina Langhans

Ralph Bossinger aus Illertissen sagt:

Wir haben bereits Urlaub gemacht und aufgetankt: Nach den grauen Wintertagen ließen wir uns von den ersten warmen Sonnenstrahlen für ein paar Tage nach Gran Canaria locken. Bei angenehmen 25 Grad und leichter Brise sind wir in den Bergen gewandert. Im Hochsommer hingegen verreisen wir nicht, da ist es viel zu heiß. Wir genießen dafür die heimische Umgebung, gehen an den Baggersee oder suchen einen Biergarten auf.

Roberto Abolnik aus Balzheim. Foto: Regina Langhans

Roberto Abolnik aus Balzheim sagt:

Als Zahnarzt will ich die Urlaubszeiten mit meinen Mitarbeiterinnen gut abstimmen. Aber ich habe auch schon feste Pläne. Im April werde ich meinen Geburtsort Santa Cruz in Bolivien aufsuchen. Ich nehme immer Freunde oder Bekannte mit, dann profitieren mehr Menschen davon. Sie können mein Heimatland kennenlernen, indem ich als Dolmetscher fungiere. Erst geht es nach Santa Cruz Stadt, dann erkunden wir die Umgebung.

Günther Rehfeldt aus Senden. Foto: Regina Langhans

Günther Rehfeldt aus Senden sagt:

Als Rentner habe ich jeden Tag Urlaub und brauche daher nicht wegzufahren. Ich bin Naturfotograf und genieße unsere schöne Umgebung, die Iller und Seen, insbesondere den Plessenteich. Dort ist eigentlich das ganze Jahr über etwas geboten, da auch Vögel auf ihrer Durchreise Station machen. Bis zu 200 Arten wurden gezählt. Einmal hatten wir einen Flamingo dort, der Eisvogel wurde gesichtet, spannend auch die Laufvögel.

Mateusz Witczak aus Senden. Foto: Regina Langhans

Mateusz Witczak aus Senden sagt:

Wir haben jede Menge Urlaubspläne. Im Mai wollen wir einige Tage in einem Landgasthof im Allgäu verbringen. Meine Tochter Marie Annabelle freut sich schon, viele Tiere kennenlernen zu können. Im Sommer wollen wir zum Wandern gehen. Und in fernerer Zukunft steht Kanada auf der Liste mit all den legendären Filmstädten Quebec, Toronto oder Montreal. Was mich auch anzieht, sind die weiten Wälder.