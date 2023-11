Diese Weihnachtsmärkte sind 2023 im Kreis Neu-Ulm und im Raum Babenhausen geplant

Wo finden dieses Jahr Advents- und Weihnachtsmärkte im Raum Neu-Ulm, Illertissen und Babenhausen statt? Eine Übersicht über die Veranstaltungen gibt es hier.

Es weihnachtet wieder sehr in der Region: Im Landkreis Neu-Ulm, im Unterallgäu und im benachbarten Baden-Württemberg findet dieses Jahr wieder eine Vielzahl von Advents- und Weihnachtsmärkten statt. Wir haben die bisher bekannten Veranstaltungen in der Region zusammengefasst.

Altenstadt: Auf dem Marktplatz in Altenstadt wird wieder der Weihnachtsmarkt eröffnet. Am Samstag, 9. Dezember, von 17 bis 22 Uhr und Sonntag, 10. Dezember, von 11.30 Uhr bis 18 Uhr gibt es wieder viel zu entdecken. Im Pfarrheim ist auch dieses Jahr wieder eine Weihnachts- und Krippenausstellung zu sehen.

Au: Der Advent im Stadl des Kulturrings Au verspricht am Samstag, 25. November, neben Buden mit einem breiten Angebot an Geschenken, Deko und Kulinarischem auch eine spektakuläre Feuershow, die um 19.30 Uhr zu sehen sein soll. Der Markt beim Kulturringstadl in der Langen Straße 10 ist von 16 bis 21 Uhr geöffnet.

Babenhausen: Ein kulinarischer Weihnachtsmarkt der Gewerberegion erwartet die Besucher rund um den Gasthof „Rössle“ in Babenhausen am Samstag, 16. Dezember, von 16 bis 22 Uhr, sowie am Sonntag, 17. Dezember, von 11 bis 18 Uhr.

Einige Weihnachtsmärkte im Landkreis Neu-Ulm beginnen schon im November

Bellenberg: Vereine und Gemeinschaften in Bellenberg veranstalten ihren kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt am 9. und 10. Dezember auf dem Festplatz an der Turn- und Festhalle. Das Angebot reicht vom Weihnachtsschmuck bis zum Glühwein. Geöffnet ist am Samstag von 14 Uhr bis 21 Uhr und Sonntag von 14 bis 19 Uhr.

Kloster Bonlanden: Unter dem Titel "Mehr Advent" findet ein Aktionswochenende am 25. und 26. November statt. Der Adventsmarkt ist am Samstag von 11 bis 20 Uhr und Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Für Kinder gibt es wieder ein großes Adventshaus mit Spiel- und Bastelangeboten. Am Samstag um 11 Uhr wird feierlich das Advents-Tor eröffnet, außerdem bietet das Wochenende Programmpunkte von Schulen, Bläserensembles und Chören aus der Umgebung.

Buch: Der Weihnachtszauber der Vereine Buch findet am Sonntag, 17. Dezember, im Dorfstadl Buch statt. Beginn ist um 11 Uhr, Ende gegen 21 Uhr.

Dietenheim: Der Dietenheimer Weihnachtsmarkt ist dieses Jahr am Sonntag, 3. Dezember, von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Seit 1986 findet er immer am 1. Advent statt. Neben dem Angebot an den Ständen und kulinarischen Köstlichkeiten gehören auch die Ausstellung im Rathaus, diesmal die Nikolausbescherung und das Kirchenkonzert am Nachmittag dazu.

Elchingen: Der Stadelzauber des Pfarrgemeinderats Unterelchingen findet zum fünften Mal am Samstag, 18. November, und Sonntag, 19. November, im Pfarrstadel St. Martin statt. Los geht es am Samstag um 14 Uhr. An die 50 Stände mit hochwertigen regionalen und handgemachten Produkten warten auf die Besucherinnen und Besucher, auch eine Ausstellerin aus der Gemeinde Prad am Stilfserjoch an, Partnergemeinde des Landkreises Neu-Ulm, wird dabei sein. Auf die kleinen Besucher wartet ein kurzweiliges Mitmach- und Unterhaltungsprogramm mit Zauberer, Märchen und Basteln und am Sonntag mit Clown Lisa.

Greimeltshofen: Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr gibt es nun zum zweiten Mal einen Weihnachtsmarkt auf der kleinen Farm im Greimeltshofen (Leinfeld) bei Familie Kräusle. Geöffnet ist er am Samstag, 2. Dezember, von 15 bis 21 Uhr, und Sonntag, 3. Dezember, von 12 bis 20 Uhr.

In Illertissen sind die Buden des Weihnachtsmarktes an zwei Adventswochenenden geöffnet. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Illertissen: Am ersten Adventswochenende öffnet der Illertisser Weihnachtsmarkt seine Pforten, er findet wie immer an den zwei ersten Adventswochenenden (Freitag, 1. Dezember, bis Sonntag, 3. Dezember, und Freitag, 8. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember) rund um den Christbaum zwischen Rathaus und Schranne statt. Als Rahmenprogramm gibt es musikalische Auftritte, das Puppentheater Schlabbergosch und den Besuch des Heiligen Nikolaus. Marktzeiten sind am Freitag von 16 bis 20.30 Uhr, Samstag von 15 bis 20.30 Uhr und Sonntag von 11 bis 20.30 Uhr.

Illerzell: Ein „Adventsmärktle“ gibt es am Sonntag, 26. November, von 15 bis 19 Uhr bei Sankt Ulrich in Illerzell. Im alten Pfarrhof, auf dem Dorfplatz und im Pfarrstadel wird Schönes für drinnen und draußen angeboten, zum kulinarischen Angebot gibt es musikalische Unterhaltung. In der Pfarrkirche lädt die stimmungsvolle Atmosphäre zur inneren Einkehr und zum Gebet.

Der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm zieht viele Besucher an

Jedesheim: Der Jedesheimer Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 16., und Sonntag, 17. Dezember, an der Gemeindehalle statt. Geöffnet ist von 16 bis 21 Uhr, Veranstalter ist der Vereinsring Jedesheim.

Kellmünz: Auch in Kellmünz gibt es dieses Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt: Er findet am Samstag, 2. Dezember, von 16 bis 22 Uhr statt.

Klosterbeuren: Der Weihnachtsmarkt der Klosterbeurer Vereine findet ebenfalls am Samstag, 2. Dezember, statt, von 17 bis 21.30 Uhr. Außerdem am Sonntag, 3. Dezember, von 17 bis 21 Uhr.

Ludwigsfeld: Der erste Ludwigsfelder Wintermarkt ist vom 7. bis 10. Dezember im Illerholzweg 9 geplant. Geöffnet ist Donnerstag 15 bis 21 Uhr, Freitag von 15 bis 22 Uhr, Samstag 11 bis 22 Uhr und Sonntag 11 bis 22 Uhr. Für Kinder gibt es ein Karussell, Weihnachtsbasteln am Samstag und Sonntag von 13 bis 15 Uhr, und Alpakas vom Lindenhof können bestaunt werden. Bei diesem Markt gibt es etwas andere musikalische Untermalung: Freitag läuft Best-of 90s, Samstag Classicrock. Samstag und Sonntag werden ab 11 Uhr dort Christbäume angeboten.

Der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm ist dieses Jahr bis zum 22. Dezember geöffnet. Foto: Stadt Neu-ulm

Neu-Ulm: Der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm hat in diesem Jahr vom 1. bis 22. Dezember geöffnet. Auf dem Rathaus- und Johannesplatz in Neu-Ulm gibt es vorführende Handwerksstände, Marktstände und ein Kultur- und Unterhaltungsprogramm. Für Kinder gibt es Märchenerzählungen, Karussell und eine lebendige Krippe. Die Öffnungszeiten sind Sonntag bis Mittwoch von 11.30 bis 21.30 Uhr sowie Donnerstag bis Samstag von 11.30 bis 22 Uhr.

Nersingen: Auf dem Rathausplatz findet vom Mittwoch, 29. November, bis Sonntag, 3. Dezember der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Mit dabei sind neben einer Vielzahl von Anbietern und Vereinen auch das schon traditionelle „Kasperle Theater Schlabbergosch“ und die „Puppenbühne Sternenglanz“. Musikalische Darbietungen haben die örtlichen Musikvereine sowie die Musikschule vorbereitet. Die feierliche Eröffnung ist am Mittwoch, 29. November, um 18 Uhr mit Bürgermeister Erich Winkler und den Kindern der Flötengruppe der Musikschule. In der Gemeindehalle wird täglich Basteln für Kinder angeboten. An allen Tagen ist das „Weihnachtsmarkt-Café“ in der Gemeindehalle ab 15 Uhr (am Sonntag ab 14 Uhr) geöffnet. Im Sitzungssaal der Gemeinde Nersingen ist außerdem die große Tombola des Vereins „Chance auf Bildung – Zeit für Kinder e. V.“ aufgebaut.

Oberroth: Der 13. Oberrother Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 16. Dezember, in der Ortsmitte beim Feuerwehrhaus statt. Veranstalter sind die Vereine. Geöffnet ist von 17 bis 22 Uhr.

Besinnliche Stimmung am Weihnachtsmarkt in Roggenburg. Foto: Manuela Rapp (Archivbild)

Roggenburg: Der Roggenburger Weihnachtsmarkt findet am ersten Adventswochenende statt. Geöffnet ist er am Freitag, 1. Dezember, und Samstag, 2. Dezember, jeweils von 16 bis 21 Uhr, und am Sonntag, 3. Dezember, von 11 bis 19 Uhr. Auch in diesem Jahr bietet der Prälatenhof des Klosters die Kulisse für den Weihnachtsmarkt. Im Begleitprogramm sind Blasmusik, Chöre, Vorführungen und die Weihnachtsbäckerei für Kinder vorgesehen. Am Sonntag, 16 bis 19 Uhr findet zudem in der Klosterkirche das „Lightfever“ in der mit Kerzen beleuchtete Klosterkirche bei Musik und Gesang statt. Die Prämonstratenser laden zu einem Abendlob ein.

Ein leuchtend dekoriertes Budendörfchen wird wieder auf dem Marktplatz in Senden aufgebaut. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Senden: "Senden leuchtet" heißt es beim Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz. Das leuchtend dekorierte Budendörfchen ist von Donnerstag, 14. Dezember bis Sonntag, 17. Dezember geöffnet und bietet stimmungsvolle Atmosphäre, Musik und ein buntes Programm. Geöffnet ist der Markt Donnerstag und Freitag von 17 bis 21 Uhr, Samstag 11 bis 21 Uhr und Sonntag 11 bis 20 Uhr.

Thalfingen: Zur Thalfinger Dorfweihnacht lädt der Bürgerverein am Samstag, 2. Dezember, ab 16 Uhr, und Sonntag, 3. Dezember, ab 14 Uhr auf den Dorfplatz ein. Unzählige kleine und große Künstler haben Holzscheiben für den Christbaum bemalt. An beiden Tagen gibt es Musik und ein buntes Programm.

Das bieten der Ulmer Weihnachtsmarkt und viele andere Märkte im Jahr 2023

Ulm: Mit 120 Ständen lockt der Ulmer Weihnachtsmarkt in diesem Jahr vom 27. November bis 23. Dezember. Mit dabei ist auch in diesem Jahr eine lebendige Krippe, Kinderkarusselle, die Steiff-Hütte mit Stofftieren in Winterlandschaften und weiteren Höhepunkte.

Untereichen: Der Untereicher Adventsmarkt am Samstag, 2. Dezember, und Sonntag, 3. Dezember, lockt Besucherinnen und Besucher traditionell in den Garten von Familie Brugger in der Mühlbachstraße 5. Geöffnet ist am Samstag von 15 bis 21 Uhr und Sonntag von 13.30 bis 18 Uhr.

Unterroth: Der Unterrother Klausamarkt mit Budenzauber findet am Samstag, 2. Dezember, an und in der Sporthalle ab 16 Uhr statt. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit der Blaskapelle, einer Kinder-Tanzeinlage und Besuch des Nikolaus. Außerdem ist eine Christbaumverlosung vorgesehen. Die Aussteller bieten in der Sporthalle unterschiedliche Produkte an.

"Zeit gemeinsam genießen" lautet das Motto in Vöhringen. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Vöhringen: Der Vöhringer Adventsmarkt vom 8. bis 10. Dezember steht unter dem Motto "Zeit gemeinsam genießen". Vor dem Rathaus sind am Freitag von 17 bis 21 Uhr, Samstag von 16 bis 21 Uhr und Sonntag von 15 bis 20 Uhr verschiedene Buden geöffnet.

Der Nikolausmarkt in Weißenhorn verspricht stimmungsvolle Stunden auf dem Kirch- und Schlossplatz. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Weißenhorn: Von Donnerstag, 7. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember, verwandeln sich Kirch- und Schlossplatz in Weißenhorn beim Nikolausmarkt in ein vorweihnachtliches Lichtermeer. Unter dem Christbaum werden wieder Schäfchen einziehen, die Kindereisenbahn und das Kinderkarussell sind ebenfalls dabei. Am Donnerstag kommen Nikolaus und Knecht Ruprecht zu Besuch, daneben gibt es ein täglich wechselndes Bühnenprogramm. Geöffnet ist Donnerstag bis Samstag von 16 bis 20.30 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 20.30 Uhr.

Winterrieden: Der Winterrieder Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 2. Dezember, von 17 bis 24 Uhr statt.