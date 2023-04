Wer hat dieses Jahr den schönsten Maibaum im Landkreis Neu-Ulm?

Gemeinsam suchen Illertisser Zeitung und Neu-Ulmer Zeitung wieder die schönsten Maibäume der Region. So können Sie beim Wettbewerb mitmachen.

Es war ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen im vergangenen Jahr. Pfuhl und Burlafingen hatten sich beim Maibaumwettbewerb von Illertisser Zeitung und Neu-Ulmer Zeitung unter den 19 Teilnehmern an die Spitze gesetzt, bis zur letzten Minute wurde um den Sieg gekämpft. 2022 waren es die Pfuhler, die den Titel "Schönster Maibaum im Landkreis Neu-Ulm" abgeräumt haben. Der Ehrgeiz dürfte dieses Jahr also bei den Burlafingern besonders hoch sein, diesmal als Gewinner oben zu stehen. Aber auch alle anderen Maibäume im Landkreis Neu-Ulm haben 2023 wieder die Chance auf den Titel - und ihre Aufsteller auf einen Preis. Vielleicht landet der ja dieses Jahr im Süden des Landkreises?

Die Suche nach dem schönsten Maibaum hat Tradition bei unserer Redaktion - deswegen geht das Rennen auch 2023 in eine neue Runde. Dabei dürfen nicht nur die großen Ortsmaibäume mitmachen, auch kleine "Maiele", mit denen manche ihre Liebsten überraschen, dürfen darunter sein. So funktioniert es: Vereine, Gruppen und Privatleute, die am Wettbewerb teilnehmen wollen, schicken ein Foto ihres schönen Maibaums per Mail an redaktion@illertisser-zeitung.de oder redaktion@nuz.de. Wichtig: Bitte nennen Sie Ihren Namen, den Standort des Maibaums und gegebenenfalls den oder die jeweils Verantwortlichen. Einsendeschluss ist Sonntag, 7. Mai, 14 Uhr.

Online-Abstimmung über die Sieger des Maibaumwettbewerbs 2023

Und wie geht es dann weiter? Die eingereichten Fotos kommen in ein Bildervoting, das auf den Internetseiten der IZ und der NUZ veröffentlicht wird. Von da an hat jeder und jede die Möglichkeit, den hübschesten Maibaum per Klick oder Fingertipp zu wählen und eine Stimme abzugeben. Das Voting läuft bis Montag, 22. Mai, 18 Uhr.

Natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen: Wer den schönsten Maibaum im Landkreis Neu-Ulm, im angrenzenden Unterallgäu oder Alb-Donau-Kreis aufgestellt hat, darf den Sieg mit kühlem Bier feiern: Die Brauerei Gold Ochsen Ulm stiftet zwei 30-Liter-Fässchen. Ihren Sieg im vergangenen Jahr haben die Pfuhler und die Burlafinger übrigens ganz besonders zelebriert: "Schönster Maibaum im Landkreis" stand auf einem eigens angebrachten Schild in Pfuhl zu lesen, in Burlafingen wies eine Tafel darauf hin, dass hier immerhin der "zweit-schönste Maibaum im Landkreis" stand. Man darf gespannt sein, wie das Rennen in diesem Jahr ausgehen wird.

Live zu bewundern gibt es die Maibäume in der Region ab diesem Wochenende - in einer Übersicht haben wir die Maibaumfeiern und Maibaumfeste zusammengestellt.