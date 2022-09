Licht aus Christbaum: Droht ein dunkler Advent wegen der Energiekrise?

Lokal Um Strom zu sparen, gerät nun auch die Weihnachtsbeleuchtung mancherorts auf den Prüfstand. Einige Städte verzichten sogar gänzlich auf die Lichter in den Straßen.

Gut zwei Monate sind es noch bis zum ersten Advent. Dieses Jahr könnte die dunkle Jahreszeit in der Region noch ein wenig dunkler werden. Städte und Gemeinden befassen sich derzeit damit, wie Strom gespart werden kann. Dabei geraten gerade auch die Weihnachtsbeleuchtungen auf den Prüfstand. In einigen Städten ist die Entscheidung schon gefallen.