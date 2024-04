Memmingen/Altenstadt

vor 34 Min.

Doppelmord-Prozess: Gutachter rekonstruieren möglichen Tathergang

Im Institut für Rechtsmedizin an der Prittwitzstraße in Ulm fand die Obduktion des Ehepaars statt, das in der Nacht auf den 22. April 2023 in Untereichen getötet worden war.

Plus Der Leiter der Rechtsmedizin in Ulm und ein Physiker halten es für sehr wahrscheinlich, dass zwei Personen gemeinsam das Ehepaar in Untereichen getötet haben.

Von Jens Noll

Die Fotos, die seinen toten Vater auf dem Seziertisch zeigen, sind offenbar zu viel für den Angeklagten: Patrick O. blickt konsequent nach unten, während der Rechtsmediziner ausführlich und sehr anschaulich über die Erkenntnisse aus den Obduktionen von Karl und Monika O. berichtet. Später zeigt der Sachverständige im Sitzungssaal am Landgericht Memmingen auch Bilder vom Tatort – mal mit, mal ohne Leichen. Viel Blut ist darauf zu sehen. Patrick O. schaut auch da weg, während seine ebenfalls wegen Mordes angeklagte Ehefrau Julia die Powerpoint-Präsentation mit neutralem Gesichtsausdruck verfolgt. Sie betrachtet hin und wieder den großen Bildschirm.

Sachlich und auch für Laien gut verständlich schildert Prof. Dr. Sebastian Kunz am Dienstagvormittag im Mordprozess, welche Spuren massiver Gewalteinwirkungen er an den beiden toten Körpern entdeckt hat, die er am 23. April 2023 untersuchte. Die Todesursachen des Ehepaars Karl und Monika O. hat er eindeutig identifiziert. Wer von den beiden in der Nacht auf den 22. April 2023 im Altenstadter Ortsteil Untereichen zuerst verstarb, kann er allerdings nicht sagen.

