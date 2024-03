Memmingen/Altenstadt

vor 35 Min.

Neue Details im Doppelmord-Prozess: Ermittler fanden Schreckschusswaffe

Ein Polizeibeamter mit einem Leichenspürhund, der auch zur Feststellung von Blutspuren ausgebildet ist, unterstützte die Arbeit der Spurensicherung am 16. Mai 2023 in Untereichen.

Plus Polizisten berichten vor Gericht über den Zugriff eines Sondereinsatzkommandos nach der Tat in Untereichen. Einer von ihnen wertete Videoaufnahmen aus.

Von Wilhelm Schmid

Der Prozess um den mutmaßlichen Doppelmord in Untereichen ist am Gründonnerstag vor der Ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Memmingen fortgesetzt worden. Für diesen Verhandlungstermin waren eine Beamtin und zwei Beamte des für Kapitalverbrechen zuständigen Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm als Zeugen geladen. Der erste berichtete, mit welchen Ermittlungen er am 16. Mai 2023 unmittelbar nach dem Zugriff des Sondereinsatzkommandos und der damit verbundenen Festnahme des mutmaßlichen Täter-Ehepaares befasst war.

Neben der Auswertung des Mobiltelefons der getöteten Frau war er sowohl mit Zeugenvernehmungen in der Nachbarschaft des Tatortes als auch mit Durchsuchungen des benachbarten Wohnhauses des nun wegen Mordes angeklagten Ehepaars beschäftigt. Darüber hinaus hatte er Aufnahmen ausgewertet, die bei Überwachungskameras an beiden Häusern gefunden worden waren. Zu diesen Videosequenzen konnte er allerdings nur berichten, dass darauf „nicht viel erkennbar“ gewesen sei. Auf einem weiteren Videobild, das im Gerichtssaal eingespielt wurde, war das verdächtige Ehepaar beim Eingang ins Klinikum Memmingen zu sehen, wohin sie ihr Kind in der Tatnacht zur Untersuchung gebracht hatten, da dieses gesundheitliche Probleme hatte.

