Babenhauser führt jetzt die Stadtkasse in Memmingen

Markus Weiß, zuvor langjähriger Stadtkämmerer in Illertissen, ist in sein neues Amt eingeführt worden. Welche Ziele der gebürtige Babenhauser für Memmingen hat.

19 Jahre lang war Markus Weiß Kämmerer der Stadt Illertissen, bevor er Anfang Juni zur Stadt Memmingen wechselte. Im Rahmen einer Feierstunde im Rathaus führte Oberbürgermeister Jan Rothenbacher den 53-jährigen Finanzexperten ins Amt des Leiters der städtischen Finanzverwaltung ein. „Sie verfügen über einen unglaublichen Erfahrungsschatz, den Sie in Ihre Arbeit einbringen. Ich freue mich, dass ich Sie bei der Memminger Stadtverwaltung herzlich willkommen heißen darf“, betonte der Oberbürgermeister.

Der gebürtige Babenhauser Markus Weiß machte laut einer Pressemitteilung der Stadt Memmingen zunächst eine Ausbildung zum Beamten in der Finanzverwaltung am Finanzamt Memmingen. Nach Stationen am Finanzamt Fürstenfeldbruck und in der Stadtverwaltung Illertissen arbeitete er seit 1996 zunächst als stellvertretender Stadtkämmerer und seit 2004 als Stadtkämmerer der Stadt Illertissen bis zu seinem Wechsel zur Stadt Memmingen in diesem Jahr. Die Stadt Illertissen hat mittlerweile einen Nachfolger für Weiß gefunden.

Oberbürgermeister Rothenbacher hob auch das ehrenamtliche Engagement von Markus Weiß im Vorstand des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes hervor. Außerdem ist Markus Weiß als nebenamtlicher Dozent und Prüfer an der Bayerischen Verwaltungsschule (BVS) tätig und bildet in dieser Funktion den Verwaltungsnachwuchs aus.

Markus Weiß: „Tolle Kollegialität erfahren“

Seine ersten zwei Monate in der Memminger Finanzverwaltung sind bereits vorüber. „Es fühlt sich jedoch viel länger an“, beschrieb Markus Weiß die Intensität der ersten Arbeitswochen.

„Ich habe eine tolle Kollegialität erfahren, mit meiner Mannschaft kann man sehr gut zusammenarbeiten“, betonte der 53-Jährige. „Ich freue mich, wenn ich in den kommenden Jahren zu einer guten Stadtentwicklung beitragen kann.“ (AZ)