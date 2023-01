Zwei Auftritte aus dem Kreis Neu-Ulm bei "Schwaben weissblau"

Diese Faschingsfreunde aus der Region treten bei der Fernsehprunksitzung in Memmingen auf.

In Memmingen sind wieder die Narren los: Am 26. und 27. Januar findet in der Stadthalle nach zweijähriger Pause wieder die Fernseh-Prunksitzung "Schwaben weissblau, hurra und helau" statt. Das BR Fernsehen zeichnet zum 20. Mal die Sendung in Zusammenarbeit mit dem Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverband (BSF) auf. Sendetermin ist eine Woche später am Freitag, 3. Februar, um 20.15 Uhr im BR-Fernsehen.

Mit dabei sind auch zwei Auftritte aus dem Landkreis Neu-Ulm: Die Prinzengarde Greane Krapfa Oberelchingen aus Elchingen und Comedian Otmar Walcher alias Jakob Wunder aus Bellenberg stehen wieder auf der Bühne. Christoph Spies, Präsident des BSF, vertritt das Unterallgäu zusammen mit der Breitenbrunner Dorfbachfurzer-Guggamusik. Aus dem Alb-Donau-Kreis wird das Comedy-Duo Hillus Herzdropfa alias Hillu Stoll und Franz Auber dabei sein.

Dazu kommen Publikumslieblinge wie die Kabarettisten Heinrich del Core und Wolfgang Krebs, ebenso der Comedian Hansy Vogt aus Ettenheim als "Frau Wäber" sowie Ballonkünstler Tobi van Deisner, der grantelnde Hausmeister Jürgen Richter, Bauchredner Perry Paul mit seiner Mauskatze Amadeus und Waltraud Mair als Meichlböcks Zenta sowie Herr Braun aus Augsburg.

Auch Politiker aus Landtag und Kabinett sind in Memmingen dabei

Auch neue Gesichter sind dabei, zum Beispiel Rebecca Hofbauer, die Ostallgäuerin aus Amerika, sowie die Gruppe Namenlos aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Nach längerer Pause wieder dabei ist Stephan Köppler von der Faschingsgesellschaft Dietmannsried. Politikerinnen und Politiker aus Kabinett, Landtag und von lokaler Ebene müssen einmal mehr beweisen, dass sie Spaß verstehen, wenn ihnen der närrische Spiegel vorgehalten wird. (AZ)

TV-Tipp: Ausgestrahlt wird die Sendung "Schwaben weissblau, hurra und helau" am Freitag, 3. Februar, um 20.15 Uhr im BR-Fernsehen.