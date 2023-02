Gartenzaun und Lamborghini beschädigt: Polizei sucht Verursacher

Noch ist unklar, wer in Memmingen ein Luxusauto und in Oberschönegg einen Zaun angefahren hat. Die Täter entfernten sich jeweils unerlaubt von der Unfallstelle.

Auf insgesamt 6000 Euro beziffert die Polizei den Schaden, der im Rahmen zweier Fahrerfluchten am Dienstag, 14. Januar, in Memmingen und Oberschönegg entstanden ist. Dem Polizeibericht zufolge ereignete sich die erste Flucht in der Lindentorstraße auf dem Parkplatz vor dem Grünen Haus in Memmingen. Dort wurde im Zeitraum von 12 Uhr bis 13 Uhr ein auffällig grauer Lamborghini Urus angefahren. Das Fahrzeug wurde am vorderen linken Radkasten beschädigt.

Anwohner hört lauten Knall in Oberschönegg

Im zweiten Fall nahm ein Anwohner in der Hauptstraße 29 in Oberschönegg gegen 20:45 Uhr einen lauten Knall und quietschende Reifen wahr. Daher lief er vor das Haus und sah, dass der Gartenzaun beschädigt worden war. Um welches Fahrzeug es sich handelte, konnte er allerdings nicht sagen.

In beiden Fällen bittet die Polizei Memmingen um Hinweise aus der Bevölkerung. Mitteilungen werden unter der Telefonnummer 08331/1000 entgegen genommen. (AZ)