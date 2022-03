Obenhausen

Drangsal und Willkür: Als die Gutsherren in der Region das Sagen hatten

Plus Ob der verliebte Hetzenmüller oder die Bauern in Obenhausen: Unter der Willkür des "roten Konrad", Herrn von Roth, hatten viele einst zu leiden.

Von Ralph Manhalter

Vor gar nicht so langen Zeiten säumten etliche Mühlen die Flussläufe der Gewässer im Landkreis Neu-Ulm. Die stete Fließgeschwindigkeit von Roth und Biber war der Energielieferant für verschiedene handwerkliche Gewerbe, vom Mahlen von Getreide bis zum Betrieb einer Holzsäge. Die Mühlen waren zu Zeiten des Feudalismus vom Mittelalter bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts gewöhnlich Eigentum der jeweiligen Grundherren. Und die lieferten so manche sagenhafte Geschichte.

