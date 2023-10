Katze bei Unfall in Obenhausen verletzt: Polizei sucht Besitzer

Ein Autofahrer bringt nach einer Kollision in der Bucher Straße in Obenhausen eine verletzte Katze zum Tierarzt. Bislang ist unbekannt, wem das Tier gehört.

In der Bucher Straße in Obenhausen hat sich am Montagmorgen ein Verkehrsunfall mit einer Katze ereignet. Das Tier lief nach Polizeiangaben gegen 9 Uhr auf die Straße und wurde von einem Auto erfasst. Der Autofahrer brachte die verletzte Katze umgehend in eine Tierarztpraxis. Wem das Tier gehört, ist unbekannt. Es handelt sich laut Polizeibericht um eine kleine Katze mit bräunlichem und getigerten Fell. Die Polizeiinspektion Weißenhorn, Telefon 07309/9655-0, bittet die Besitzerin oder den Besitzer, sich zu melden. (AZ)