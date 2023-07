Auto rammt leeren Bus in Oberroth

Eine Frau ist mit ihrem Auto in Oberroth aus ihrem Grundstück gefahren - und geradewegs gegen einen vorbeifahrenden Bus. Dabei entstand ein hoher Schaden.

Ein Auto ist am Dienstagmorgen in Oberroth mit einem Omnibus zusammengestoßen. Den Unfallhergang schildert die Polizei so: Um 7.40 Uhr fuhr die 49-jährige Frau mit dem Wagen aus ihrer Hofeinfahrt auf die Unterrother Straße und missachtete dabei die Vorfahrt eines Busses, der aus Richtung Unterroth kam.

Das Auto stieß gegen die rechte Seite des Busses. Dieser hatte nach Angaben der Polizei keine Fahrgäste an Bord, keine der am Unfall beteiligten Personen wurde verletzt. Den Gesamtschaden schätzt die Illertisser Polizei auf 8000 Euro. (AZ)