In Oberroth geht es nicht nur bei der Einwohnerzahl bergauf

Plus Die Gemeinde ist nachhaltig gewachsen. Das wirkt sich auch auf die Zusammensetzung im Gemeinderat aus. Und es tut sich noch mehr im Ort.

Als Bürgermeister Willibold Graf nach seinem detaillierten Bericht zur Bürgerversammlung um Wortmeldungen bat, herrschte für kurze Zeit Schweigen im Raum. Erst nach einigem Zögern nützten die Anwesenden die Gelegenheit, Fragen und Anregungen vorzubringen. Sie bezogen sich auf kleinere Probleme und zeigten, dass die Oberrother mit dem Leben im Ort scheinbar sehr zufrieden sind. „Wir sind eine kleine, aber feine Gemeinde mit viel Ehrenamt“, resümierte Graf.

Mit 1017 Einwohnern hat Oberroth im Jahr 2023 endgültig die 1.000er-Marke überschritten. „Damit wird sich die Zahl der zu wählenden Gemeinderäte bei der nächsten Kommunalwahl von bisher acht auf zwölf erhöhen“, kündigte der Bürgermeister an. Um den Versammelten einen Einblick in die Finanzen zu geben, legte er sämtliche Haushaltszahlen auf den Tisch. Laut diesen ist die Gemeinde derzeit schuldenfrei, verfügt sogar über ein Guthaben von 584 Euro pro Einwohner.