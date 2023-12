Oberroth

vor 2 Min.

Wasser und Abfall werden in Oberroth teurer

Wasser und Abwasser werden in Oberroth ab dem neuen Jahr teurer.

Plus Wie viele Kommunen im Kreis Neu-Ulm muss auch die Gemeinde ihre Gebühren anheben. So haben die Verantwortlichen in Oberroth die neuen Preise berechnet.

Von Claudia Bader Artikel anhören Shape

Zum 1. Januar heben viele Kommunen im Kreis Neu-Ulm ihre Gebühren an - auch die Gemeinde Oberroth ist hier keine Ausnahme. Ab dem Jahreswechsel steigen die Gebühren für Abfallbeseitigung, Abwasser und Trinkwasser. Entsprechend der von Kämmerin Julia Werner erstellten Kalkulationen müssen die Bewohnerinnen und Bewohner ein wenig tiefer in die Tasche greifen. „Im Vergleich mit anderen Gemeinden sind wir noch günstig“, resümierte Bürgermeister Willibold Graf in der Sitzung des Gemeinderats. Nach ausführlichen Erläuterungen durch die Kämmerin stimmte der Gemeinderat allen Berechnungen geschlossen zu.

Die geringste Steigerung von 1,5 bis zwei Prozent gibt es im Bereich Abfallbeseitigungsgebühren. „Hier profitieren wir davon, dass sich aus den Vorjahren ein ganz kleiner Gewinn ergab und das Müllkraftwerk seine Gebühren reduziert hat“, erläuterte die Kämmerin ihre Kalkulation für die Jahre 2024 bis 2025. Danach wird die beschlossene Rückübertragung der Abfallwirtschaft an den Landkreis wirksam. Laut aktuellen Berechnungen betragen die jährlichen Müllgebühren in den nächsten beiden Jahren für die 60-Liter-Tonne 123 Euro, für die 80-Liter-Tonne 152 Euro, für die 120-Liter-Tonne 206 Euro sowie für die 240 Liter Tonne 373 Euro. Ein 60-Liter-Müllsack kostet vier Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen