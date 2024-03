Im Raum Babenhausen wurden etliche Reifen illegal entsorgt

Jemand hat unerlaubterweise Autoreifen auf dem Gelände der Molkerei Ehrmann abgeladen. Das ist kein Einzelfall im Raum Babenhausen in den vergangenen Wochen.

Jemand hat zehn bis 15 alte Autoreifen auf dem Firmengelände der Molkerei Ehrmann in Oberschönegg illegal entsorgt. Laut Polizei geschah das bereits zwischen dem 10. und 16. Februar. Das ist kein Einzelfall in jüngster Zeit: Weitere Altreifen tauchten im Zeitraum vom 22. bis 24. Februar sowie vom 8. bis 10. März im Bereich Babenhausen, Kirchhaslach und Klosterbeuren auf. Es handelte sich dabei um Reifen aus den Herstellungsjahren 1990 bis 2000. Die Polizei nimmt Hinweise unter den Telefonnummern 08331/1000 und 08333/2280 entgegen.

Die Marktgemeinde Babenhausen weist in ihrem aktuellen Mitteilungsblatt ebenfalls auf die illegale Entsorgung von Reifen im Ort hin. Fotos von Reifen-Haufen am Naturnahen Kindergarten, am Rewe-Supermarkt und in der Bahnhofstraße vor Altglas-Containern sind veröffentlicht. "Dies ist ein Umweltvergehen!", steht dazu geschrieben. "Die Entsorgungskosten der wilden Ablagerungen fallen der Allgemeinheit zur Last." Wer etwas beobachtet hat, könne sich bei der zuständigen Polizeidienststelle, aber auch im Rathaus unter der Nummer 08333/9400-31 melden. (stz)