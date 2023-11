Osterberg

Auto fährt auf anderen Wagen in Osterberg auf

Bei einem Unfall in Osterberg ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstanden.

Ein Autofahrer muss an einer Engstelle in der Oberrother Straße in Osterberg verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender Autofahrer übersieht das.

Auf 1500 Euro beziffert die Polizei den Sachschaden, der am Freitagvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Oberrother Straße in Osterberg entstanden ist. Wie die Polizei mitteilt, befuhren gegen 11.25 Uhr ein 59-Jähriger und ein 28-Jähriger mit ihren Autos hintereinander die Oberrother Straße in nördliche Richtung. An einer Engstelle musste der 59-Jährige verkehrsbedingt anhalten. Der jüngere Fahrer übersah das und fuhr auf den vorausfahrende Wagen auf. (AZ)

