"Das war knapp": Anwohner verhindert großen Brand in Osterberg

In Osterberg brennt eine Werkzeugbank. Der Eigentümer kann die Flammen vor Eintreffen der Feuerwehr selbst löschen und verhindert so Schlimmeres.

Mit viel Glück ist am Montagabend gegen 19 Uhr ein größerer Brand in Osterberg gerade noch rechtzeitig entdeckt worden, bevor er sich ausbreiten konnte. Die Mutter eines Hausbesitzers am Buchenberg hörte ein seltsames Knistern. Als ihr Sohn dem nachging, stellte er fest, dass im Inneren der ans Haus angebauten Garage auf einer Werkzeugbank Feuer ausgebrochen war.

Schnell wurden die Feuerwehren Osterberg, Oberroth und Kellmünz alarmiert, doch als diese eintrafen, hatte der Hausherr den Brand bereits mithilfe von Wassereimern gelöscht. So konnten die Nachbarwehren wieder abrücken. Die Feuerwehr aus Osterberg – unter Einsatzleitung von Kommandant Stefan Volz – hatte nur noch kleinere Nachlöscharbeiten zu erledigen. Als die ganze Garage mit der Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester untersucht war, wurde der Einsatz beendet.

Ursache für das Feuer in Osterberg war wohl ein technischer Defekt

"Das war aber ganz knapp", stellte Kreisbrandmeister Jürgen Karl fest. Denn das Feuer hätte sich schnell auf das unmittelbar angebaute Wohnhaus und die Nachbargarage ausbreiten können, wenn es nicht bereits in der Entstehungsphase entdeckt worden wäre. So verbrannten nur einige Gerätschaften, die auf einer Werkbank lagen. Außerdem brach ein Holzregal zusammen, dessen Träger verkohlt waren.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 3000 Euro. Die Beamten und die Feuerwehr vermuteten einen technischen Defekt als Brandursache. Eventuell sei das Feuer bei einem Akku-Ladegerät ausgebrochen. Brandstiftung kann wohl ausgeschlossen werden, da das Feuer in der verschlossenen Garage ausbrach.

In Osterberg brannte es in den vergangenen Jahren mehrfach

In der kleinsten Gemeinde des Landkreises Neu-Ulm kam es in den vergangenen Jahren und Monaten immer wieder zu Bränden. Häufig waren landwirtschaftliche Gebäude betroffen. Erst Ende Januar brannte eine Lagerhalle, die als Werkstatt, Maschinenhalle und Schafstall genutzt wurde, komplett ab. Die Polizei bezifferte den Schaden auf circa eine Million Euro. (mit somax)

