Der CSU-Ortsverband Osterberg hat eine neue Führungsspitze

Wolfgang Berrens löst Georg Deil als Vorsitzender der Christsozialen in Osterberg ab. Weitere Posten im Vorstand des Ortsverbands werden neu besetzt.

Der CSU Ortsverband Osterberg hat sich in personeller Hinsicht neu aufgestellt. Auf der Mitgliederversammlung im Paulushaus wurde der langjährige Schriftführer Wolfgang Berrens zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er bedankte sich bei seinem Vorgänger Georg Deil. Dieser habe sich in den vergangenen acht Jahren in verlässlicher Art und Weise für den Osterberger Ortsverband engagiert und stets die Basiswerte einer kommunalen Zukunft und Zusammenarbeit mit der Gemeinde Osterberg im Blick gehabt, sagte Berrens.

Der scheidende Vorsitzende der CSU Osterberg unterstützt den neuen Vorstand als Beisitzer

Die Weichen für die Zukunft wurden in Form weiterer Neubesetzungen im Vorstand gestellt. Guido Greubel aus Kellmünz übernimmt das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden für die kommende Amtsperiode. Außerdem übertrugen die anwesenden 14 Mitglieder bei den Neuwahlen die Aufgabe der Schriftführerin an Andrea Müller aus Altenstadt. Hans Joachim Böck wurde zum neuen Schatzmeister gewählt. Michael Obst, Georg Deil und Bruno Hanselka werden den neuen Vorstand als Beisitzer unterstützen und vervollständigen. (sar)

