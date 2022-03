Osterberg

Die Nachfrage ist groß - aber Bauland ist in Osterberg Mangelware

Neue Baugrundstücke, wie hier am Ortsrand von Weiler, sind in Osterberg Mangelware. Für einheimische Bauwillige steht derzeit kein Bauland zur Verfügung.

Plus In Osterberg gibt es eine hohe Nachfrage nach Bauplätzen, doch es stehen keine Grundstücke zur Verfügung. Die CSU hat jetzt einen Vorschlag.

Von Armin Schmid

Der Ankauf von Wohnbauland ist in Osterberg in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Der örtliche CSU-Verband hatte einen Antrag auf öffentliche Beratung des Themas im Gemeinderat eingereicht. Da es sich aber um Grundstücksfragen handelt, wurde der Tagesordnungspunkt in den nichtöffentlichen Sitzungsteil verlegt. Die Christsozialen befassen sich schon länger mit dem Thema und wollen, dass sich nun etwas tut.

