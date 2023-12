Osterberg

11:45 Uhr

Ein großes Ensemble spielt im kleinen Osterberg die Weihnachtsgeschichte

Einblick in die Probe zum Krippenspiel in Osterberg. Die Weihnachtsgeschichte nimmt ihren Lauf: Das Jesuskind ist geboren und die Hirten sind an der Krippe angekommen.

Plus Überall im Kreis Neu-Ulm laufen die Proben für das Krippenspiel an Heiligabend. In Osterberg wollen heuer besonders viele Kinder mitmachen. Ein Probenbesuch.

Von Zita Schmid Artikel anhören Shape

Der Satz der kleinen Aurelia beim Krippenspiel in Osterberg, bringt auf den Punkt, worum es hier geht: „Maria hat in dieser Nacht das Jesuskind zur Welt gebracht“, heißt ihr Text. Als einer der Engel, alle gekleidet in weißen Gewändern, wird sie ihn bei der Krippenfeier am Heiligen Abend in der Osterberger Kirche sagen. Das Vorschulkind ist das Jüngste von insgesamt 26 Kindern, die hier mitwirken.

Überall wird derzeit fleißig fürs Krippenspiel an Weihnachten geprobt. Mancherorts tun sich Pfarrgemeinden mittlerweile schwer, genügend junge Darsteller für das traditionelle Krippenspiel zu finden. Doch das scheint in dem kleinen Ort Osterberg kein Problem zu sein. Um die 20 Buben und Mädchen seien es jedes Jahr, die mitmachen wollen, erzählen die Organisatorinnen vom Familiengottesdienstteam der Pfarrei. Zu diesem Team gehören Doris Käufler, Regina Straub, Claudia Möst sowie Barbara und Sophie Blechschmidt. Dass es heuer 26 Mitwirkende gibt, sei allerdings eine Höchstzahl. „Es ist zwar nicht ganz so einfach mit so vielen Kindern, doch wir sind sehr froh, stolz und voller Freude darüber“, sagt Regina Straub.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen